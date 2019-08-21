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Üniversite 2019-2020 öğretim yılı karşılıksız burs veren kurumlar! Her ay 1500 lira alabilirsiniz

Yeni üniversiteyi kazanan öğrenciler için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci karşılıksız burs veren kurumlarını aratmaya başladı. Pek çok vakıf ve şirket, 2019 yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere geri ödemesiz (karşılıksız) burs veriyor. Aylık burslar 250 TL ile 1.500 TL arasında değişiyor. Bu burslara başvurmak için internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ve geri ödemesiz bursların başvuru şartlarını sağlamak yeterli. İşte üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar...

21.08.2019 10:01 - Son Güncelleme: 21.08.2019 10:01
Üniversite 2019-2020 öğretim yılı karşılıksız burs veren kurumlar! Her ay 1500 lira alabilirsiniz

Kurumların aradığı koşullara sahip burs adayları, belirlenen tarihler arasında başvuru yapıyor. Başvurular genellikle kurumun web sitesinden alınıyor. Az sayıdaki kurum, üniversitelerin burs ofisleri üzerinden işlem yapıyor.

Üniversite 2019-2020 öğretim yılı karşılıksız burs veren kurumlar! Her ay 1500 lira alabilirsiniz

Posta Gazetesi'nin haberine göre, başvurular kurum tarafından değerlendirilerek, uygun görülenler mülakata çağrılıyor. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden online başvuru sırasında verdikleri bilgileri teyit eden belgeler talep ediliyor. Belgelerini eksiksiz tamamlayanlar burs alıyor.

Üniversite 2019-2020 öğretim yılı karşılıksız burs veren kurumlar! Her ay 1500 lira alabilirsiniz

TÜRKİYE'NİN MÜHENDİS KIZLARI PROJESİ

Limak Vakfı'nın desteğiyle yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında devlet üniversitelerinin bilgisayar, çevre, elektrik - elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan kız öğrencilere burs veriliyor. Ayrıca öğrencilere sertifika programları, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj ve istihdam imkânı gibi fırsatlar da sunuluyor. Başvurular, eylül-ekimde alınacak. Toplam 9 ay boyunca, aylık 600 TL burs ödenecek.

Üniversite 2019-2020 öğretim yılı karşılıksız burs veren kurumlar! Her ay 1500 lira alabilirsiniz

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Başvurular 1-30 Eylül arasında 'isov.org.tr'den yapılacak. Sadece İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarının öğrencilerine burs veriliyor. Burs için ilgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görme şartı var. Geçen yıl 450 TL olan burs miktarının artıp artmayacağı eylülde belli olacak.

Üniversite 2019-2020 öğretim yılı karşılıksız burs veren kurumlar! Her ay 1500 lira alabilirsiniz

İSTANBUL TİCARET ODASI

Burs başvuru tarihi eylülde 'ito.org.tr'de açıklanacak. İstanbul'daki devlet üniversitelerinin lisans öğrencileri ve ÖSYM tarafından yüzde 100 bursla vakıf üniversitelerine yerleşen öğrencilere burs veriliyor. Geçen yıl burs miktarı 665 TL'ydi. 9 ay boyunca burs veriliyor.

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