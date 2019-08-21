Üniversite 2019-2020 öğretim yılı karşılıksız burs veren kurumlar! Her ay 1500 lira alabilirsiniz
Yeni üniversiteyi kazanan öğrenciler için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci karşılıksız burs veren kurumlarını aratmaya başladı. Pek çok vakıf ve şirket, 2019 yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere geri ödemesiz (karşılıksız) burs veriyor. Aylık burslar 250 TL ile 1.500 TL arasında değişiyor. Bu burslara başvurmak için internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ve geri ödemesiz bursların başvuru şartlarını sağlamak yeterli. İşte üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar...
Posta Gazetesi'nin haberine göre, başvurular kurum tarafından değerlendirilerek, uygun görülenler mülakata çağrılıyor. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden online başvuru sırasında verdikleri bilgileri teyit eden belgeler talep ediliyor. Belgelerini eksiksiz tamamlayanlar burs alıyor.
TÜRKİYE'NİN MÜHENDİS KIZLARI PROJESİ
Limak Vakfı'nın desteğiyle yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında devlet üniversitelerinin bilgisayar, çevre, elektrik - elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan kız öğrencilere burs veriliyor. Ayrıca öğrencilere sertifika programları, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj ve istihdam imkânı gibi fırsatlar da sunuluyor. Başvurular, eylül-ekimde alınacak. Toplam 9 ay boyunca, aylık 600 TL burs ödenecek.
İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
Başvurular 1-30 Eylül arasında 'isov.org.tr'den yapılacak. Sadece İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarının öğrencilerine burs veriliyor. Burs için ilgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görme şartı var. Geçen yıl 450 TL olan burs miktarının artıp artmayacağı eylülde belli olacak.