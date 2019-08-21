Üniversite 2019-2020 öğretim yılı karşılıksız burs veren kurumlar! Her ay 1500 lira alabilirsiniz

Yeni üniversiteyi kazanan öğrenciler için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci karşılıksız burs veren kurumlarını aratmaya başladı. Pek çok vakıf ve şirket, 2019 yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere geri ödemesiz (karşılıksız) burs veriyor. Aylık burslar 250 TL ile 1.500 TL arasında değişiyor. Bu burslara başvurmak için internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ve geri ödemesiz bursların başvuru şartlarını sağlamak yeterli. İşte üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar...

21.08.2019 10:01 - Son Güncelleme: 21.08.2019 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





