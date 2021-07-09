Kamu işçilerine zam son dakika: 4/D işçi toplu sözleşme öncesi hükümetin seyyanen zam ve ücret artışı teklifi ne kadar oldu?
Taşerondan kadroya geçen toplam 700 bin işçi coşkuyla ücretlerine yapılacak olan zam meblağını coşkuyla bekliyor. Konfederasyonlar, 2021-2022 için zam arzını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na arzın sunulması ile beraber süreç resmi olarak başlamıştı. Zam için son viraja girildi. Taşeron ve kamu işçisi ücret zammı ile alakalı son dakika büyümeleri takip ediliyor. Bu meblağın tanımlanmasına artık günler kaldı. Hükümetin, kamu işçilerine yaptığı zam teklifi belli oldu. Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.
700 bin işçinin yakından ilgilendiren toplu kontrat ve ücret zammı için geri sayım başlarken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na zam arzı sunulmuştu. Yeni ayla beraber zamma dair uçları da ortaya çıkıyor. Arzı da netlik kazanırken 700 bin çalışan ücretlerine yapılacak zam oranını beklemeye başladı. 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren ücret zammı için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, 4D'li taşeron zammı ne kadar, kaç TL olacak? Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.
İşte yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler;
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.
TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.