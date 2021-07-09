Kamu işçilerine zam son dakika: 4/D işçi toplu sözleşme öncesi hükümetin seyyanen zam ve ücret artışı teklifi ne kadar oldu?

Taşerondan kadroya geçen toplam 700 bin işçi coşkuyla ücretlerine yapılacak olan zam meblağını coşkuyla bekliyor. Konfederasyonlar, 2021-2022 için zam arzını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na arzın sunulması ile beraber süreç resmi olarak başlamıştı. Zam için son viraja girildi. Taşeron ve kamu işçisi ücret zammı ile alakalı son dakika büyümeleri takip ediliyor. Bu meblağın tanımlanmasına artık günler kaldı. Hükümetin, kamu işçilerine yaptığı zam teklifi belli oldu. Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

09.07.2021 08:41 - Son Güncelleme: 09.07.2021 08:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





