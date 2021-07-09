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BİM 9 Temmuz aktüel kataloğunda yaz meyvesi tadında indirimler raflarda! BİM'de cezbedecek ürün skalası her şubeye gelecek!

BİM 9 Temmuz aktüel kataloğunda bibirinden güzel ve indirimli ürünler bugün satışa sunuluyor. Bayrama özel ürünlerin yer aldığı katalogta cazip fiyatlar her bütçeye hitap ediyor. BİM 9 Temmuz aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Kumtel 3'lü Cam Ankastre Set, Kumtel Aspiratör, Fakir Kıyma Makinesi, Fakir Mikser, Intex Şişme Yatak, Bahçe & Plaj Şemsiyesi yer alıyor. Özellikle çilek temalı nevresimden terliğe, mutfak bezlerinden pijama takımına kadar pek çok seçenek BİM mağazalarında sizleri bekliyor. İşte BİM 9 Temmuz aktüel kataloğu...

09.07.2021 08:31 - Son Güncelleme: 09.07.2021 08:31
BİM 9 Temmuz aktüel kataloğunda yaz meyvesi tadında indirimler raflarda! BİM'de cezbedecek ürün skalası her şubeye gelecek!

BİM 9 Temmuz aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Kumtel 3'lü Cam Ankastre Set, Kumtel Aspiratör, Fakir Kıyma Makinesi, Fakir Mikser, Intex Şişme Yatak, Bahçe & Plaj Şemsiyesi yer alıyor. Özellikle çilek temalı nevresimden terliğe, mutfak bezlerinden pijama takımına kadar pek çok seçenek BİM mağazalarında sizleri bekliyor. İşte BİM 9 Temmuz aktüel kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM 9 Temmuz aktüel kataloğunda yaz meyvesi tadında indirimler raflarda! BİM'de cezbedecek ürün skalası her şubeye gelecek!

Kumtel 3'lü Cam Ankastre Set 1.499 TL

Kumtel 3'lü Dinamik Ankastre Set 1.199 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 449 TL

BİM 9 Temmuz aktüel kataloğunda yaz meyvesi tadında indirimler raflarda! BİM'de cezbedecek ürün skalası her şubeye gelecek!

Kumtel Aspiratör 199 TL

Kumtel Mini Fırın 199 TL

Simfer Midi Fırın 299 TL

BİM 9 Temmuz aktüel kataloğunda yaz meyvesi tadında indirimler raflarda! BİM'de cezbedecek ürün skalası her şubeye gelecek!

Fakir Kıyma Makinesi 499 TL

Proware Kılıç Testere 249 TL

Proware Taşlama Motoru 159 TL

BİM 9 Temmuz aktüel kataloğunda yaz meyvesi tadında indirimler raflarda! BİM'de cezbedecek ürün skalası her şubeye gelecek!

Berlin Düdüklü Tencere Seti 159 TL

Fakir Rendeli Blender Seti 299 TL

LAVA Döküm Izgara Tava 99,90 TL