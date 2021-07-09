BİM 9 Temmuz aktüel kataloğunda yaz meyvesi tadında indirimler raflarda! BİM'de cezbedecek ürün skalası her şubeye gelecek!

BİM 9 Temmuz aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında; Kumtel 3'lü Cam Ankastre Set, Kumtel Aspiratör, Fakir Kıyma Makinesi, Fakir Mikser, Intex Şişme Yatak, Bahçe & Plaj Şemsiyesi yer alıyor. Özellikle çilek temalı nevresimden terliğe, mutfak bezlerinden pijama takımına kadar pek çok seçenek BİM mağazalarında sizleri bekliyor. İşte BİM 9 Temmuz aktüel kataloğu...