Dolarda 3 ay sonra bir ilk! Fed planları altüst etti

Tutanaklarda aylık tahvil alımlarının ne zaman azaltılacağı net olarak ortaya konulmadı. Ancak Reuters'ın haberine göre "bazı katılımcıların" bankanın tahvil alım programını azaltması için gerekli koşulların "beklediklerinden biraz daha erken" oluşacağını düşündüğü görüldü.