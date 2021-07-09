Dolarda 3 ay sonra bir ilk! Fed planları altüst etti
ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayınlanan tutanaklara göre varlık alımlarının beklenenden erken azaltılacağını düşünen analistler var. Bu gelişmelerle beraber uluslararası piyasalarda dolar yeniden güçlendi. Dolar başlıca para birimleri karşısında 92.844 ile son 3 ayın zirvesini gördü. İşte detaylar...
09.07.2021 08:53
- Son Güncelleme: 09.07.2021 08:56
Dolar uluslararası piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının ardından değer kazanırken, yurt içinde dolar/TL 8.69 civarında seyrine devam etti.
3 AYIN EN YÜKSEĞİ
Dolar, Fed'in varlık alımlarını bu yıl sonundan itibaren azaltmaya başlayacağı beklentilerini destekleyen toplantı tutanaklarının ardından başlıca para birimleri karşısında 92.844 ile 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Tutanaklarda aylık tahvil alımlarının ne zaman azaltılacağı net olarak ortaya konulmadı. Ancak Reuters'ın haberine göre "bazı katılımcıların" bankanın tahvil alım programını azaltması için gerekli koşulların "beklediklerinden biraz daha erken" oluşacağını düşündüğü görüldü.
Tutanaklarda yetkililerin salgın nedeniyle uygulanan aşırı gevşek para politikasının nasıl sıkılaştırılacağı konusunda çeşitli görüşler ortaya koyması para politikasının yeniden düzenlenmesinin artık masaya yatırıldığı şeklinde yorumlandı.
'HAZIR OLALIM'
Tutanaklarda yetkililerin "önemli bir çoğunluğunun" enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu düşündüğü ve yetkililerin tamamının bu risklerin gerçekleşmesi durumunda harekete geçmek için hazır olunması gerektiğini düşündüğü görüldü.