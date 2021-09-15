Kamu bankaları ucuz kredi verirken kafasını kuma gömenler ihtiyaç kredi faizlerinde gaza bastı!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün Türkiye'ye ilk giriş yaptığı zamanlarda ve daha sonrasında alınan ekonomik önlemler işçi ve işveren için adeta can suyu oldu.

Özellikle kamu bankalarının pandemi dönemindeki ucuz kredi uygulaması ihtiyacı olan kişilerin nefes almasını sağladı. Ancak kamu bankalarının fedakarlık gösterdiği dönemde bazı özel bankalar kafalarını resmen kuma gömdü. Söz konusu bankalar şimdi de istenilenlerin tam tersini yaparak ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarında gaza bastı.