Kamu Bankaları kredilerde faiz indirimi yaptı herkes bunu araştırmaya başladı! Kredi çeken ne kadar ödeyecek? Ne kadarlık fark oluştu?
Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından hızla harekete geçti. Konut kredisinde faiz oranları 1 puan indi. 1 milyon liranın altındaki konut kredisi tutarlarında faiz oranı yüzde 1.20 oldu. Peki şimdi kredi çeken ne kadar ödeyecek? Piyasaya göre ne kadarlık fark oluştu? İşte hesabı...
19.11.2021 12:48
- Son Güncelleme: 19.11.2021 12:56
Merkez Bankası'nın dün gerçekleştirdiği 1 puanlık faiz indiriminin ardından gözler bankalara çevrildi. Kamu bankaları hızla harekete geçti, indirimi kredi faiz oranlarına yansıttı.
Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.20'ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29'a düşürdü.
25 EKİM'DE DE İNMİŞTİ
Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti. 25 Ekim öncesinde kamu bankalarında 1 milyon lira altı için ortalama yüzde 1.38, 1 milyon lira üstü için ise ortalama yüzde 1.41 konut kredi faizi uygulanıyordu.