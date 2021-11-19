Kamu Bankaları kredilerde faiz indirimi yaptı herkes bunu araştırmaya başladı! Kredi çeken ne kadar ödeyecek? Ne kadarlık fark oluştu?

25 EKİM'DE DE İNMİŞTİ

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti. 25 Ekim öncesinde kamu bankalarında 1 milyon lira altı için ortalama yüzde 1.38, 1 milyon lira üstü için ise ortalama yüzde 1.41 konut kredi faizi uygulanıyordu.