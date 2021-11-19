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Kamu Bankaları kredilerde faiz indirimi yaptı herkes bunu araştırmaya başladı! Kredi çeken ne kadar ödeyecek? Ne kadarlık fark oluştu?

Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından hızla harekete geçti. Konut kredisinde faiz oranları 1 puan indi. 1 milyon liranın altındaki konut kredisi tutarlarında faiz oranı yüzde 1.20 oldu. Peki şimdi kredi çeken ne kadar ödeyecek? Piyasaya göre ne kadarlık fark oluştu? İşte hesabı...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
19.11.2021 12:48 - Son Güncelleme: 19.11.2021 12:56
Kamu Bankaları kredilerde faiz indirimi yaptı herkes bunu araştırmaya başladı! Kredi çeken ne kadar ödeyecek? Ne kadarlık fark oluştu?

Merkez Bankası'nın dün gerçekleştirdiği 1 puanlık faiz indiriminin ardından gözler bankalara çevrildi. Kamu bankaları hızla harekete geçti, indirimi kredi faiz oranlarına yansıttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kamu Bankaları kredilerde faiz indirimi yaptı herkes bunu araştırmaya başladı! Kredi çeken ne kadar ödeyecek? Ne kadarlık fark oluştu?

Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Kamu Bankaları kredilerde faiz indirimi yaptı herkes bunu araştırmaya başladı! Kredi çeken ne kadar ödeyecek? Ne kadarlık fark oluştu?

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.20'ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29'a düşürdü.

Kamu Bankaları kredilerde faiz indirimi yaptı herkes bunu araştırmaya başladı! Kredi çeken ne kadar ödeyecek? Ne kadarlık fark oluştu?

25 EKİM'DE DE İNMİŞTİ
Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti. 25 Ekim öncesinde kamu bankalarında 1 milyon lira altı için ortalama yüzde 1.38, 1 milyon lira üstü için ise ortalama yüzde 1.41 konut kredi faizi uygulanıyordu.

Kamu Bankaları kredilerde faiz indirimi yaptı herkes bunu araştırmaya başladı! Kredi çeken ne kadar ödeyecek? Ne kadarlık fark oluştu?

PİYASADA ORAN NE KADAR?
Kamu bankalarının hamlesinin ardından gözler özel bankalara çevrildi.

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