Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak? Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Bu hizmetimizle hem bölgenin kış turizminin canlanmasına önemli katkı sağlayacağız. Hem de gençlerimizin, insanımızın konforlu bir seyahatle doğusundan batısına bu kadim coğrafyayı ve kadim kültürümüzü tanımalarına olanak sunacağız. Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere açılan beş sınır kapısına ulaşım sağlayan bölgemiz, kuzey-güney aksında Doğu Karadeniz'i Kuzey Tetek Hattı'na bağlaması bakımından da önem arz ediyor. Yani sadece turizm değil, ticari bir aks açısından da kilit bir konumda. Kars'ın ulaşım ağını güçlendirecek her bir projenin değerinin farkındayız" diye konuştu.

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