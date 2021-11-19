Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlayacak? Bakan Karaismailoğlu açıkladı
Ekonomi haberleri... Doğu Ekspresi seferleriyle ilgili flaş gelişme. Pandemi nedeniyle seferlerine ara verilen Doğu Ekspresi seferleri hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, yataklı ve yemekli vagondan oluşacak Doğu Ekspresi seferlerinin karşılıklı olarak haftada iki defa düzenleneceğini açıkaldı. Doğu Ekspresi seferleri ne kadar? Doğu Ekspresi seferleri bilet fiyatları? İşte tüm bilgiler...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 507 metre uzunluğundaki Kırmızı Köprü ile 70 metre uzunluğundaki Akçalar Köprüsü'nün açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasına Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Bakan Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin seferlerine yeniden başlayacağını bildirdi.
Ankara'dan Kars istikametine ilk seferin 15 Aralık'ta yapılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, Kars'tan ise ilk trenin 17 Aralık Cuma günü hareket edeceğini kaydetti. Sadece yataklı ve yemekli vagondan oluşacak Doğu Ekspresi seferlerinin karşılıklı olarak haftada iki kez düzenleneceğini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "İlk seferinden bu yana 37 bin yolcunun seyahat ettiği, Ankara-Kars güzergahımız, dünyanın en güzel 4 tren rotasından olarak gösteriliyor.
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Bu hizmetimizle hem bölgenin kış turizminin canlanmasına önemli katkı sağlayacağız. Hem de gençlerimizin, insanımızın konforlu bir seyahatle doğusundan batısına bu kadim coğrafyayı ve kadim kültürümüzü tanımalarına olanak sunacağız. Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere açılan beş sınır kapısına ulaşım sağlayan bölgemiz, kuzey-güney aksında Doğu Karadeniz'i Kuzey Tetek Hattı'na bağlaması bakımından da önem arz ediyor. Yani sadece turizm değil, ticari bir aks açısından da kilit bir konumda. Kars'ın ulaşım ağını güçlendirecek her bir projenin değerinin farkındayız" diye konuştu.
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"Bildiğiniz üzere DSİ'nin Kars Çayı üzerinde yürüttüğü Alabalık Barajı projelendirme çalışmaları nedeniyle Kars-Selim Ayrımı-Kağızman Yolu'nun bir kısmı baraj su havzası içinde kalıyor. Bu kesiminin 507 metre uzunluğunda inşa ettiğimiz Kırmızı Köprü ile geçilmesini sağladık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında hizmet verecek Kırmızı Köprü sayesinde kara yolunun Alabalık Barajı göl sahası kesiminde yol standardını yükselterek, trafiğin kesintisiz akışını tesis ettik. Kars-Susuz Ayrımı-Arpaçay Yolu'nun 11,4'üncü kilometresindeki Akçalar Köprüsü'nü de fiziki ve geometrik standartlara uygun olmadığı için yeniledik. Yolun doğusuna inşa edilen 75 metre uzunluğundaki köprümüz, bitümlü sıcak karışım kaplamalı, halkımıza hizmet verecek.
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