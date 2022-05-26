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Kamu bankaları emlak sektörünü devirdi: Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Artan dükkân, arsa ve konut fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer alan Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, hacizli gayrimenkullerin satışlarını başlattı. Piyasanın oldukça altında fiyatlara sahip olan gayrimenkuller, kısa süre içerisinde büyük ilgi görmeyi başardı. İşte kamu bankalarının gayrimenkul satışı hizmetlerine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
26.05.2022 11:17 - Son Güncelleme: 26.05.2022 11:17
Kamu bankaları emlak sektörünü devirdi: Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden etkilenerek fahiş fiyatlardan satışa sunulan gayrimenkuller, yeni dönemde kendi taşınmazına sahip olabilmenin planlarını yapan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, sundukları hizmetler karşılığında teminat olarak aldıkları ve tanıdıkları vade süresinin sonunda borçların ödenmemesi sonucunda el koydukları gayrimenkulleri, piyasanın oldukça altında fiyatlar karşılığında satışa çıkardıklarını duyurdu.

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Kamu bankaları emlak sektörünü devirdi: Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Ziraat Katılım Bankası Satılık Gayrimenkuller 24 Mayıs 2022

Sunduğu finansman hizmetleri karşılığında teminat olarak aldığı ve borçların ödenmemesinden ötürü el koyduğu gayrimenkulleri satışa çıkaran Ziraat Katılım Bankası, satış fiyatlarını paylaştı.

Kamu bankaları emlak sektörünü devirdi: Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Satılık gayrimenkullerin özellikleri ve başlangıç satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • Ankara- Altındağ 60 metrekare depolu dükkân: 300.000 TL
  • Tekirdağ- Çerkezköy 79 metrekare depolu dükkân: 170.000 TL
  • Eskişehir- Tepebaşı 357 metrekare çatılı dubleks: 590.000 TL

Kamu bankaları emlak sektörünü devirdi: Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Vakıfbank Satılık Gayrimenkuller 24 Mayıs 2022

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, sunduğu kredi hizmetleri karşılığında teminat olarak aldığı ve vade sonunda borçların ödenmemesinden ötürü satışa çıkarmak durumunda kaldığı gayrimenkulleri ilan etti.

Kamu bankaları emlak sektörünü devirdi: Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Banka satılık gayrimenkullerin özelliklerini ve satış fiyatlarını şu şekilde belirledi:

  • Sakarya- Kaynarca 2+1 106 metrekare daire: 303.000 TL
  • Ordu- Gölköy 68 metrekare dükkân: 262.000 TL
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