Kamu bankaları emlak sektörünü devirdi: Arsa, dükkân ve konut fiyatları, piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarıldı!

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden etkilenerek fahiş fiyatlardan satışa sunulan gayrimenkuller, yeni dönemde kendi taşınmazına sahip olabilmenin planlarını yapan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, sundukları hizmetler karşılığında teminat olarak aldıkları ve tanıdıkları vade süresinin sonunda borçların ödenmemesi sonucunda el koydukları gayrimenkulleri, piyasanın oldukça altında fiyatlar karşılığında satışa çıkardıklarını duyurdu.