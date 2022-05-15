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Haberler Ekonomi Emekli maaşı 2.500 TL’den daha yüksek olanlara ise 750 TL karşılıksız veriliyor! 5.000 ile 25.000 TL anında hesaplara yatıyor!

Emekli maaşı 2.500 TL’den daha yüksek olanlara ise 750 TL karşılıksız veriliyor! 5.000 ile 25.000 TL anında hesaplara yatıyor!

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan Halk Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın tek maaş ile mücadele etmeye çalışan emekli vatandaşlara, destek olacağını açıkladı. Banka, ilgili geri ödemesiz ve düşük faizli kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

takvim.com.tr
15.05.2022 10:55 - Son Güncelleme: 15.05.2022 10:56
5.000 ile 25.000 TL anında hesaplara yatıyor! Emekli maaşı 2.500 TL’den daha yüksek olanlara ise 750 TL karşılıksız veriliyor

Halk Bankası, emekli müşterileri için hem düşük faizli kredi hizmeti hem de geri ödemesiz nakit hizmeti sunacağını açıkladı.

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5.000 ile 25.000 TL anında hesaplara yatıyor! Emekli maaşı 2.500 TL’den daha yüksek olanlara ise 750 TL karşılıksız veriliyor

Halk Bankası Emekli Mini Kredisi Hizmeti

Halk Bankası'nın mevcut emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu ilk kredi kampanyası "Emekli Mini Kredi" ismi ile başvurulara açıldı. Banka, ilgili hizmetinden yalnızca emekli müşterilerinin yararlanabileceğini belirterek ayrıntıları paylaştı.

5.000 ile 25.000 TL anında hesaplara yatıyor! Emekli maaşı 2.500 TL’den daha yüksek olanlara ise 750 TL karşılıksız veriliyor

Halk Bankası tarafından duyurulmuş olan Emekli Mini Kredi Kampanyası'nın ayrıntılarına göre söz konusu hizmetten azami olarak 5 bin TL'ye kadar nakit desteğinin alınabileceği bilgisi kaydedildi.

5.000 ile 25.000 TL anında hesaplara yatıyor! Emekli maaşı 2.500 TL’den daha yüksek olanlara ise 750 TL karşılıksız veriliyor

Banka ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık faiz oranını ise yüzde 1,58 olarak belirledi. 26,25 TL tutarında tahsis ücreti alınan kampanya kapsamında ödenecek olan aylık taksit tutarı, 192,90 TL olarak hesaplandı.

5.000 ile 25.000 TL anında hesaplara yatıyor! Emekli maaşı 2.500 TL’den daha yüksek olanlara ise 750 TL karşılıksız veriliyor

Halk Bankası Mutlu Emekli Kredisi

Halk Bankası'nın mevcut emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu ikinci kredi kampanyası "Mutlu Emekli Kredisi" ismi ile başvurulara açıldı. Yalnızca emekli müşteriler için geçerli olan kredi kampanyasının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.

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