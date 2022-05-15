Başvuru için detaylar biraz evvel açıklandı! Karşılıksız 400 bin TL ödenecek!

KOSGEB'ten KOBİ'lere Hibe Desteği!

Yıllardır hem girişimci vatandaşlara hem de KOBİ'lere sunmuş olduğu nakit hizmetleri ve diğer istihdam projeleri sayesinden yakından takip edilmeyi başaran kamu kurumlarından birisi olarak karşımıza çıkan KOSGEB, yeni dönemde de hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.