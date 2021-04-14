Kampanyalar görücüye çıkacak son 11 saat! A101 15 Nisan aktüel kataloğunda yok artık dedirtecek indirim!

A101 15 Nisan aktüel kataloğu indirim fırsatları yarın sabah 10 itibariyle birlikte görücüye çıkacak. A101'de bu hafta göze çarpan ürünler arasında Xiaomi Redmi 20.000 mAh Powerbank, Sandisk 64 GB USB Bellek, Piranha Elektrikli Çim Biçme Makinesi 1200w, Qcy T5 Bluetooth Kulaklık, Mercusys MW300RE Ağ Genişletici, Katlanabilir Alüminyum Küçük Kamp Sehpası, Taç Presto 4 Ve 6 Lt Düdüklü Tencere, Piranha Kırılabilen Şarjlı Tornavida, 15 Lt Piknik Termos, Airbed Çift Kişilik Şişme Yatak 16'lı, Familia Kağıt Havlu 3 Kat ve Zeytinyağlı Hobby Krem var. İşte A101 15 Nisan aktüel kataloğu ürünleri...