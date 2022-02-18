Kampanya başladı: Ayakları yerden kesecek! Halkbank ezber bozdu 75 bin TL nakit para! 48 ay vadeli + 2 ay ödemesiz taşıt kredisi...

* Proforma Fatura değeri / Kasko değeri; 120.000 TL'ye kadar olan taşıtlar için kredi vadesi 48 ay, 120.001 TL-300.000TL arasındaki taşıtlar için 36 ay, 300.001 TL-750.000TL arasındaki taşıtlar için 24 ay ve 750.001-1.500.000 TL olan taşıtlar için kredi vadesi 12 aydır.