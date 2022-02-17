Deneyimsiz, en az ilkokul mezunu bekçi alınacak! İŞKUR ilanı yayınladı, başvurular başladı: 2022 çarşı ve mahalle bekçisi olmak için şartlar...

Bekçi olmak için başvuruda bulunmak isteyen adaylar 2022 yılında bekçi alımı başvuruları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Bu sene hem EGM hem de İŞKUR bekçi alımı yapacak. Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine bekçi alınacak. Başvuru tarihleri için açıklama beklenirken İŞKUR'dan bekçi alımı ilanları yayınlanmaya başladı. İŞKUR aracılığı ile bir çok ilde bekçi alımı yapılacak. Adaylarda en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Bazı ilanlarda deneyimli olma şartı aranırken bazı ilanlara bakıldığında deneyimsiz olanların da başvuru yapabileceği görüldü. İşte o ilanlar ve 2022 çarşı ve mahalle bekçisi olmak için şartlar...