Deneyimsiz, en az ilkokul mezunu bekçi alınacak! İŞKUR ilanı yayınladı, başvurular başladı: 2022 çarşı ve mahalle bekçisi olmak için şartlar...
Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyenlere güzel haber geldi. İŞKUR güncel iş ilanlarını yayınladı. İş arayanlar bekçi olarak çalışmak başvuru şartlarını araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bekçi alımı için başvurular heyecanla beklenirken, İŞKUR bombayı patlattı. EGM bekçiliğinin yanı sıra İŞKUR aracılığı ile de bekçi olabilirsiniz. En az asgari ücretle bekçi alımları başladı. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde bekçi alımı yapılıyor. Engelli vatandaşlar için de başvuru ekranı açıldı. İşte detaylar...
Bekçi olmak için başvuruda bulunmak isteyen adaylar 2022 yılında bekçi alımı başvuruları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Bu sene hem EGM hem de İŞKUR bekçi alımı yapacak. Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine bekçi alınacak. Başvuru tarihleri için açıklama beklenirken İŞKUR'dan bekçi alımı ilanları yayınlanmaya başladı. İŞKUR aracılığı ile bir çok ilde bekçi alımı yapılacak. Adaylarda en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Bazı ilanlarda deneyimli olma şartı aranırken bazı ilanlara bakıldığında deneyimsiz olanların da başvuru yapabileceği görüldü. İşte o ilanlar ve 2022 çarşı ve mahalle bekçisi olmak için şartlar...
2022 İŞKUR ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMLARI BAŞLADI
İstanbul, Ankara, Antalya, Amasya, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Hatay ve Konya'da bekçi alımları yapılıyor. Her ilanın kendine özel şartları bulunduğundan detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.