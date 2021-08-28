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Emeklilik için kredi imkanı! Ayda 790 TL'ye emekli olabilirsiniz...

Emeklilik kredisinden, doğum ve askerlik borçlanmasıyla yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da yararlanıyor. Geri ödeme ise 36 ayda emekli maaşından yapılıyor. Peki, bu imkandan kimler yararlanabilir? İşte emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar...

28.08.2021 06:46 - Son Güncelleme: 28.08.2021 06:46
Emeklilik için kredi imkanı! Ayda 790 TL’ye emekli olabilirsiniz...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcunu yapılandırarak, daha önce durdurulan prim süresini ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kamu bankalarıyla yaptığı protokol çerçevesinde kredi yolunu açtı.

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Emeklilik için kredi imkanı! Ayda 790 TL’ye emekli olabilirsiniz...

Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi.

Emeklilik için kredi imkanı! Ayda 790 TL’ye emekli olabilirsiniz...

Yapılandırma kapsamında borcunu kapatarak, hizmet süresini ihya ederek, borçlanma yaparak emekli olabilecek kişiler, isterlerse kredi kullanabiliyor.

Emeklilik için kredi imkanı! Ayda 790 TL’ye emekli olabilirsiniz...

Böylece emeklilik için beklemiyor.

Emeklilik için kredi imkanı! Ayda 790 TL’ye emekli olabilirsiniz...

Geri ödemeyi de 36 ayda emekli maaşından yapabiliyor.

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