Emeklilik için kredi imkanı! Ayda 790 TL'ye emekli olabilirsiniz...
Emeklilik kredisinden, doğum ve askerlik borçlanmasıyla yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar da yararlanıyor. Geri ödeme ise 36 ayda emekli maaşından yapılıyor. Peki, bu imkandan kimler yararlanabilir? İşte emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar...
28.08.2021 06:46
- Son Güncelleme: 28.08.2021 06:46
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcunu yapılandırarak, daha önce durdurulan prim süresini ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara kamu bankalarıyla yaptığı protokol çerçevesinde kredi yolunu açtı.
Yapılandırma kapsamında borcunu kapatarak, hizmet süresini ihya ederek, borçlanma yaparak emekli olabilecek kişiler, isterlerse kredi kullanabiliyor.