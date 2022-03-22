Bunu yapan tazminatsız kovulur! Yargıtay’dan emsal karar

İş akdinin haksız olarak feshedildiğini, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini, uzun zamandır talep etmesine rağmen iş yoğunluğu nedeniyle yıllık izinlerini kullanamadığını, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ve ücret alacakları olduğunu belirterek davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulunü hükmetti. Davalı işverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.