Bunu yapan tazminatsız kovulur! Yargıtay'dan emsal karar
Yargıtay'dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren emsal bir karar geldi. Yüksek mahkeme, rapor alarak arkadaşının düğününe giden ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan işçiyi haksız bularak tazminata hak kazanamayacağına karar verdi.
Bir fabrikada çalışan işçi arkadaşının düşününe gitmek için 3 gün rapor aldı. Düğün sırasındaki görüntüleri paylaşan işçi tazminatsız işten kovuldu.
İş mahkemesine başvuran işçi, iş akdinin devamsızlık gerekçesiyle feshedildiğinin bildirildiğini, belirtilen günde davacının raporlu olduğunu, davacının davalı iş yerinde ağır işlerde çalıştırıldığı için bel fıtığı rahatsızlığı yaşadığını iddia etti.
İş akdinin haksız olarak feshedildiğini, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini, uzun zamandır talep etmesine rağmen iş yoğunluğu nedeniyle yıllık izinlerini kullanamadığını, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ve ücret alacakları olduğunu belirterek davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulunü hükmetti. Davalı işverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.