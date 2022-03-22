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Bunu yapan tazminatsız kovulur! Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay'dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren emsal bir karar geldi. Yüksek mahkeme, rapor alarak arkadaşının düğününe giden ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan işçiyi haksız bularak tazminata hak kazanamayacağına karar verdi.

22.03.2022 14:14 - Son Güncelleme: 22.03.2022 14:14
Bunu yapan tazminatsız kovulur! Yargıtay’dan emsal karar

Bir fabrikada çalışan işçi arkadaşının düşününe gitmek için 3 gün rapor aldı. Düğün sırasındaki görüntüleri paylaşan işçi tazminatsız işten kovuldu.

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Bunu yapan tazminatsız kovulur! Yargıtay’dan emsal karar

İş mahkemesine başvuran işçi, iş akdinin devamsızlık gerekçesiyle feshedildiğinin bildirildiğini, belirtilen günde davacının raporlu olduğunu, davacının davalı iş yerinde ağır işlerde çalıştırıldığı için bel fıtığı rahatsızlığı yaşadığını iddia etti.

Bunu yapan tazminatsız kovulur! Yargıtay’dan emsal karar

İş akdinin haksız olarak feshedildiğini, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini, uzun zamandır talep etmesine rağmen iş yoğunluğu nedeniyle yıllık izinlerini kullanamadığını, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ve ücret alacakları olduğunu belirterek davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulunü hükmetti. Davalı işverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

Bunu yapan tazminatsız kovulur! Yargıtay’dan emsal karar

'GEÇERLİLİĞİ YOK'
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin arkadaşı ile yaptığı konuşma sırasında söz konusu rapora ilişkin 'ben o işi hallettim' ifadesi de göz önünde bulundurularak raporun sıhhatli olmadığı, geçerli kabul edilemeyeceği sonucuna varıldığı aktarıldı.

Bunu yapan tazminatsız kovulur! Yargıtay’dan emsal karar

Daire kararında, "Dosya içinde davacının devamsızlık tutanakları yanında 7 Nisan 2015'te ve bu tarih için geçerli olmak üzere tıp merkezinden aldığı ropar bulunmaktadır.

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