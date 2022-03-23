Asgari ücrete ne zaman zam gelecek belli oldu! Temmuz ara zammı açıklaması geldi! Milyonların gözü ikinci zamdaydı! O tarihte...
Milyonlarca çalışanın gözü ikinci zam açıklamalarında. Asgari Temmuz ayında ikinci bir zam geleceği iddiaları son günlerin en çok konuşulan konuları arasındaydı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan son dakika konuya dair önemli açıklamalar geldi. Arslan'ın önemli açıklamaları sonrası 'Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman?' soruları yanıt buldu. İşte asgari ücret zam tarihi...
Asgari ücret yeni zam haberleri ile ilgili iddialar sonrası Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan son dakika konuya dair önemli açıklamalar geldi. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl 2.825 lira olan asgari ücret ocak ayında 4.253 liraya çıkarıldı ve asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Yeni yılda asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapılmasının ardından bir süredir gündemde ikinci zam konuşuluyor. Peki Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Asgari ücrete tekrar zam olacak mı? İşte Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan ara zam açıklaması...
ASGARİ ÜCRET YENİDEN ZAMLANACAK MI?
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Tokat'taki bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" konulu eğitim toplantısında yaptığı konuşmada, sendikalarında 200 bin kadın üye olduğunu, kadınların daha fazla sendikal faaliyetlerde bulunmalarını istediklerini söyledi.
Son günlerde asgari ücretin temmuz ayında değerlendirilmesine yönelik tartışmalar bulunduğunu belirten Arslan, "Hak-İş olarak mevzuatı biliyoruz, asgari ücret tespit komisyonu ve mevzuatımız, asgari ücretin en az yılda bir defa belirlenmesi. Temmuz ayında asgari ücret belirlenir mi? Sayın Bakandan aldığımız bilgiler, mevzuatımızın bizim önümüze koyduğu gerçekler, komisyon toplanması, ücretin belirlenmesi, 1 Ocak 2023'ün beklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla 3 ay önce başlayan asgari ücret tartışmaları, 'Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlenir mi?' sorusunun cevabı maalesef bugün için olumsuz." ifadelerini kullandı.
Bu gerçekleri bilerek asgari ücret komisyonunun toplanmasına yönelik talepte bulunanlara saygı gösterdiklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:
"Mevzuat eksikliği, Türkiye'nin içinden geçtiği zorluklar, dünyanın yaşadığı zorluklar, bölgemizde devam eden savaşlar, pandeminin tüm dünyayı sarstığı sonuçlarıyla baktığımız zaman, bunun pek de mümkün olmayacağını görüyorum. Hükümetimiz asgari ücreti temmuz ayında belirlerse de teşekkür ederiz. Bundan da hiç rahatsızlık duymayız. 'Allah razı olsun' deriz.
Dolayısıyla bu şartları bilerek toplumu, çalışanları gereksiz yere bu anlamda meşgul etmek hem çalışanlarımız için hem de devletimize haksızlık. Asgari ücret tespit komisyonun temmuz ayında toplanması, evet, hoşumuz gider. Mümkün olursa iyi olur ama bugünkü mevzuatımızda bunun pek mümkün olmadığını görüyorum. Arkadaşlarımız bu noktada gerçekten hayal kırıklığı yaşasın istemiyoruz."
Toplantıya Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile sendika üyeleri katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli.