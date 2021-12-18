Banka hesabınıza üst limit 1.858,77 TL yatacak! İkramiyeler bugün cepte! Yılbaşı zammı bekleyene yıl sonu ek ödeme müjdesi!

İkramiyeler bugün cepte! Banka hesabınıza üst limit 1.858,77 TL yatacak! Yılbaşı zammı bekleyene yıl sonu ek ödeme müjdesi! Kamu işçileri Aralık'ta ikramiye ödemesini bugün alacak. 13 günlük ödeme banka hesaplarına yatırılacak. En az bin 108 lira verilecek. Yüzbinlerce kamu işçisi ödemeden yararlanacak. Ödemenin tutarı maaşa göre değişiklik gösterecek. İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. Ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Peki, 17 Aralık ilave tediye ödemeleri hesaplara yattı mı? İşte tediye ödemelerine ilişkin tüm merak edilenler...