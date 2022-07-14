Kalem kalem hesaplandı! 3.336,03 liraya çıktı! İşte eski ve yeni ZAMLI maaşlar... Temmuz zammı sonrası yeni ÖDEME TABLOSU!
Zamlı maaşlar, aylıklar ve sosyal yardım ödemeleri tablo halinde haberimizde! 2022 yılının Temmuz ayında milyonlarca kişinin maaşına zam yapılırken; işsizlik maaşı, engelli, yaşlı aylığı, evde bakım parası gibi sosyal yardımlarda da artış yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yüzde 30'luk zam yapıldığını müjdeledi. Böylelikle asgari ücret 5.500 TL oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte de emekli zammı yüzde 42,35 memur zammı ise yüzde 41,67 oldu. İşte Temmuz zammı sonrası kalem kalem hesaplanan yeni ödemeler...
Temmuz ayı milyonlarca kişiye kazanç kapısı oldu. Çalışanlar, emekliler, işsizler, okuyanlar, engeli olanlar, yaşlılar tüm herkesi ilgilendiriyor. Zamlar belli oldu. Peki kim ne kadar, kaç TL alacak? 65 yaş aylığı eski maaşı 1084,54 iken zamla 1536,70 oldu. Çoklu Doğum Yardımı 1.833,45 liraya, Barınma Desteği 1.417,80 liradan 1.833,45 liraya çıktı. Ayrıca SED ödemeleri de arttı. Okul öncesi için ödeme 1.584,61, ilköğretimde okuyan çocuk için 2.376,92, ortaöğretimde okuyan çocuk için 2.535,38, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 2.852,31 liraya yükseldi. İşte Temmuz zammı sonrası yeni ÖDEME TABLOSU!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ayın enflasyonu aylık yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,62 oldu. Buna göre memurlar yüzde 41,85'lik zammı garantilemiş oldu. SSK ve Bağkur Emeklileri ise maaşlarına yüzde 42,85 oranında zam alacak. Asgari ücrette de yüzde 30 zam geldi. Yani asgari ücret artık 5.500 TL olarak verilmeye başlanacak.
Asgari ücretteki ve memur maaşlarındaki artış yaşlılardan engellilere, iş arayanlara kadar sosyal yardım programlarından yararlananlara da yansıdı. İşte tüm hesaplamalar...
YAŞLIYA 1.536 TL
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 1.084,54 liradan 1.536,70 liraya çıktı. Bu destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırı da asgari ücretle yükseldi.