Anında hesapta ATM'den şimdi gidip çekeceksiniz! Emekliye tek seferlik 10 bin 500 TL ödeme müjdesi!
En düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye yükseldi. Emeklilik dilekçesini içeriye verip bekleyişe geçen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Paraya sıkışanlar hemen 10. 500 TL alabilecek. Duyuru Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. SGK tek kalemde tüm detayları açıkladı. Şartlar belirlendi. Kimler ne kadar avans çekebilecek belli oldu. Emekliliğini beklerken maddi açıdan zorluk çekenler avansla işlerini halledebilecek. Faizsiz geri ödeme imkanı tanınırken geri ödeme şekli de açıklandı. Gelin detaylara birlikte bakalım...
14.07.2022 08:44 - Son Güncelleme: 14.07.2022 08:45
Emeklilik dilekçesini SGK'ya teslim edenler maaşını alacağı tarihi beklemeye başladı. Emekli maaşı için dilekçe verip aylık almayı bekleyenle nakit avans alabiliyor. Dileyen vatandaşlar 3 aylık maaşını nakit olarak alıp ardından taksit taksit ödeyebiliyor. Örneğin 3.500 TL alan emekliler 10 bin 500 TL ödeme alabiliyor. Ödenen avans, 36 aya varan taksitlerle emeklinin maaşından kesiliyor. Herhangi bir faiz de uygulanmıyor. İşte detaylar...
Emeklilik dilekçesini SGK'ya teslim edenler dikkat! Peki şartları neler? Nasıl avans alınır? Hangi emekliler ne kadar avans çekebilir? Emekli maaşı için dilekçe verip aylık almayı beklerken bu süreçte nakit sıkıntısı yaşamamak için avans çekmek mümkün!