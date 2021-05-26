Kalem kalem hesaplanacak! Zam tutarı netleşiyor! SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek maaşı Temmuz ayında belli olacak ve milyonlar yapılacak zam tutarını bekliyor. Bu yıl emekliler için kazanç yılı oldu. Milyonlarca emekli geçen haftalarda yılın ilk bayram ikramiyesini aldı. Önceki yıllarda 1.000 lira ödenerek bayram ikramiyesi bu yıl alınan yeni kararla 1.100 lira olarak hesaplara yatırıldı. Şimdi gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranıyla ilgili yavaş yavaş ipuçları da geliyor. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, geriye 2 veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak.