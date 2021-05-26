Kalem kalem hesaplanacak! Zam tutarı netleşiyor! SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek maaşı...
Milyonlarca emekli vatandaşın 39 gün sonra zam oranı şekillenecek. SSK Bağ-Kur emeklileri yeni maaş zammının şekillenmesini bekliyor. Ocak ayında ilk zammı belli olan ve geçtiğimiz hafta yılın ilk zamlı emekli bayram ikramiyesini alan emekliler şimdi heyecanla Temmuz ayını bekliyor. 13 milyondan fazla emeklinin yeni zamlı maaşları Temmuz ayının ilk günlerinde belli olacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Temmuz ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, son 2 veri bekleniyor.
Kalem kalem hesaplanacak! Zam tutarı netleşiyor! SSK Bağ-Kur en düşük ve en yüksek maaşı Temmuz ayında belli olacak ve milyonlar yapılacak zam tutarını bekliyor. Bu yıl emekliler için kazanç yılı oldu. Milyonlarca emekli geçen haftalarda yılın ilk bayram ikramiyesini aldı. Önceki yıllarda 1.000 lira ödenerek bayram ikramiyesi bu yıl alınan yeni kararla 1.100 lira olarak hesaplara yatırıldı. Şimdi gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranıyla ilgili yavaş yavaş ipuçları da geliyor. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, geriye 2 veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak.