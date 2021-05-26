AK Parti Kanal İstanbul için düğmeye bastı! Muhalefetin Kanal İstanbul yalanları deşifre edilecek!

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacağız. Diğer köprülerin de imalatlarına devam ediyoruz. 2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak." demişti.

İşte Karaismailoğlu'nun o açıklamaları:

KANAL İSTANBUL'A NEDEN İHTİYAÇ DUYULUYOR?

Kanal İstanbul da önemli projelerimizden biri. Kanal İstanbul bayadır ülke gündeminde. Hiçbir şey yapılmadığı algısı doğru değil.