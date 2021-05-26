AK Parti Kanal İstanbul için düğmeye bastı! Muhalefetin Kanal İstanbul yalanları deşifre edilecek!
Hükümetin her dev projesine karşı çıkan muhalefetin Kanal İstanbul üzerinden oluşturduğu algı operasyonu için AK Parti düğmeye bastı. Karalama kampanyalarına karşı harekete geçen AK Parti, Kanal İstanbul'un vatandaşlara anlatılması için yeni bir kampanya başlattı. Söz konusu kampanya ile Kanal İstanbul'un neden ihtiyaç olduğu ve Türkiye'ye kazandıracakları halka anlatılacak. İşte detaylar…
Projeyle ilgili hazırlıklar devam ederken, bir taraftan da projeyi hedef alan saldırılara karşı da mücadele edilecek. Bu kapsamda AK Parti Kanal İstanbul Projesini vatandaşa anlatmak için bir kampanya başlatacak. 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip olması hedeflenen Kanal İstanbul, bölge ve Türkiye için önemine vurgu yapılacak.
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacağız. Diğer köprülerin de imalatlarına devam ediyoruz. 2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak." demişti.
İşte Karaismailoğlu'nun o açıklamaları:
KANAL İSTANBUL'A NEDEN İHTİYAÇ DUYULUYOR?
Kanal İstanbul da önemli projelerimizden biri. Kanal İstanbul bayadır ülke gündeminde. Hiçbir şey yapılmadığı algısı doğru değil.