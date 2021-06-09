Ev umutları bağlandı! TOKİ'den 667 TL taksitle ev müjdesi! TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte istenen belgeler ve başvuru tarihleri...
TOKİ tarafından son dakika ev müjdeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu anlamda TOKİ'de başvuru süreci devam eden projelerin yanı sıra ihale aşamasındaki yeni projeler de yer alıyor. İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak. Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak. TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanarak başvuru gerekleri yerine getirilir. Daire bedelinin yüzde 10'u kadar peşinat alınır. Peşinat bedelinin binde 5'i oranında banka komisyonu kesilir.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca birçok ile yeni konut projesi geliyor. Başvuru süreci devam eden projelerin yanı sıra ihale aşamasındaki yeni projeler de yer alıyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılayan hayallerinizin evine kavuşmak bu dönemde oldukça kolay gibi görünüyor. Devlet ev ve taşıt edinebilmemiz için elinden gelen desteği sunmaya çalışıyor. Değişen dünya ve pandemi şartları ülkemizde emlak almak için fırsata dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes başvuruda bulunabilir. Elbette her ay taksit ödeyeceğiniz için düzenli bir gelire de sahip olmanız gerekir.
Burdur Karaman ilçesinde yer alan konutlar için 1 Haziran'da başvuru süreci başladı ve 11 Haziran'a kadar sürecek. Fiyatların 128 bin TL'den başladığı projede taksitler 429 TL'den başlangıç gösteriyor. Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başlayacak. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.
Kırşehir Merkez'de yer alan projede başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. 810 TL'den taksitler ve fşiyatlar ise 165 bin TL'den başlıyor. Kırıkkale Merkez'de yer alan projede ise başvuru süreci ay sonu sona erecek. 111 bin TL'den fiyatların başladığı projede 180 ay vadeyle taksitler 560 TL'den başlıyor.