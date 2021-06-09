Ev umutları bağlandı! TOKİ'den 667 TL taksitle ev müjdesi! TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte istenen belgeler ve başvuru tarihleri...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca birçok ile yeni konut projesi geliyor. Başvuru süreci devam eden projelerin yanı sıra ihale aşamasındaki yeni projeler de yer alıyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılayan hayallerinizin evine kavuşmak bu dönemde oldukça kolay gibi görünüyor. Devlet ev ve taşıt edinebilmemiz için elinden gelen desteği sunmaya çalışıyor. Değişen dünya ve pandemi şartları ülkemizde emlak almak için fırsata dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes başvuruda bulunabilir. Elbette her ay taksit ödeyeceğiniz için düzenli bir gelire de sahip olmanız gerekir.