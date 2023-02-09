2 yeni hizmet devrede, e-Devlet'ten de yapılabilecek! AFAD, Türk Kızılayı: Deprem Bağış Kampanyası...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce vatandaş göçük altında kaldı. Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken, Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları, yapılacak yardımları organize etmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli yöntemler sunmak amacıyla e-Devlet Kapısı'nda iki yeni dijital hizmet geliştirdi.
Son dakika... E-Devlet Kapısı'nda kullanıma açıldığı duyuruldu. Depremzedelere yardım için e-Devlet'te iki yeni hizmet devreye girdi. Depremzedeler için kan bağışı ve nakdi yardım yapacak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli yöntemler sunmak amacıyla e-Devlet Kapısı'nda iki yeni dijital hizmet geliştirdi. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Vatandaşlar, AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmetiyle kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bağışta bulunabilecek. İşte detaylar...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken vatandaşlar da imkanlarını seferber ediyor. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar ve bağış yapmak isteyenler için e-Devlet Kapısı'nda iki yeni dijital hizmet devreye alındı.
EN YAKIN BAĞIŞ MERKEZİ GÖRÜLEBİLECEK
Bunlardan ilki, depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenlere yardımcı olacak. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.
Türk Kızılay'ın e-Devlet Kapısı'ndaki "En Yakın Kan Bağış Merkezi" hizmetiyle en yakın noktada bulunan merkeze ait adres, telefon ve çalışma saati bilgileri harita üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca haritadan seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de alınabilecek.
KREDİ KARTIYLA BAĞIŞ İMKANI
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin ikinci hizmetiyle de nakdi bağışların güvenli bir şekilde depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor.