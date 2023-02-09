2 yeni hizmet devrede, e-Devlet'ten de yapılabilecek! AFAD, Türk Kızılayı: Deprem Bağış Kampanyası...

Son dakika... E-Devlet Kapısı'nda kullanıma açıldığı duyuruldu. Depremzedelere yardım için e-Devlet'te iki yeni hizmet devreye girdi. Depremzedeler için kan bağışı ve nakdi yardım yapacak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli yöntemler sunmak amacıyla e-Devlet Kapısı'nda iki yeni dijital hizmet geliştirdi. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Vatandaşlar, AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmetiyle kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bağışta bulunabilecek. İşte detaylar...