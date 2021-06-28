Kafaları rahatlatacak kampanyalar! En makul fırsat takdim edilecek! 28 Haziran konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları

Kredi fırsatları yaz aylarının gelmesiyle çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda merak eden binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Vatandaşlar bu bağlamda da ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını takip ederek ona göre tercihini yapacak. Ayın ortasında çeşitli alanlarda kullanmak üzere kredi çekme fikri olanlar yeni kampanyaları mercek altına alındı ve bu doğrultuda da yeni teklifler peş peşe gelmeye başladı. Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar arasında yeni aya günler kala rekabet kızıştı. Müşteri kazanmak isteyenler bankalar çeşitli fırsatlarını duyurdu. İşte 28 Haziran konut, taşıt, ihtiyaç kredi faiz oranları

28.06.2021 16:14 - Son Güncelleme: 28.06.2021 16:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





