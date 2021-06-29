Çoğu kişi bunları bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3.126 TL yatıyor! Hızla harekete geçildi, ücret artıyor...

Karşılıksız olarak veriliyor. Tek tek açıklandı! Bayanların bir çoğu özellikle de büyük şehirlerde son derece yüksek olan anaokulu fiyatları ve bakıcı parası sebebi ile çocuk sahibi olduktan sonra işe geri dönmezken devlet hem bu bayanların işe dönmesini sağlamak hem de sigortalı eğitimci bakıcıların istihdamlarını teşvik etmek emeli ile bakıcı desteği ödemeleri yapıyor. Bu bağlamda ücrete zam geldi ve en az 3.126 lira ödeniyor. Özel bakım gerektiren çocuk için ise bu destek daha da artıyor. Bu destekten çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle faydalanılabiliyor ve bazı şartları daha bulunuyor.

29.06.2021 08:26 - Son Güncelleme: 29.06.2021 08:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





