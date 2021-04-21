RAMAZAN İMSAKİYE
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Kafaları allak bullak etti! Dogecoin neden düşüyor, tekrar yükselir mi? Düşüşü adeta hayal kırıklığı yaratacak

2021 yılının ilk dört ayında 92 kat artış yaşayan Dogecoin dün 0,41 dolar seviyelerindeyken bugün aniden düşüş yaşadı. Yeni yıla hızlı giren Dogecoin 2020 yılının son günlerinde 0,045 dolardan işlem görüyordu. Yaşanan düşüşün ardından gözler kripto para piyasalarındaki son duruma çevrildi. Bu bağlamda Bitcoin ve Dogecoin'deki son durum kripto para piyasalarındaki anlık verileri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Ayrıca Dogecoin'de yaşanan düşüşün nedeni de akıllarda yer ediniyor.

21.04.2021 11:55 - Son Güncelleme: 21.04.2021 11:56
Kafaları allak bullak etti! Dogecoin neden düşüyor, tekrar yükselir mi? Düşüşü adeta hayal kırıklığı yaratacak

Bitcoin ve Dogecoin'de yaşanan son gelişmelerin ardından kripto para piyasalarındaki son gelişmeler merak konusu oldu. Bilindiği üzere Dogecoin 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı ve 92 kat artış yaşamıştı. Dogecoin'de yaşanan son düşüşlerle birlikte akıllara neden düşüyor sorusu geldi. Tüm zamanların rekorunu kıran kripto para biriminde neler olacağı piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından mercek altına alındı. Peki, Dogecoin neden düşüyor, tekrar yükselir mi? İşte detaylar...

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Kafaları allak bullak etti! Dogecoin neden düşüyor, tekrar yükselir mi? Düşüşü adeta hayal kırıklığı yaratacak

Dün 0,41 dolar seviyelerinde işlem gören Dogecoin şu sıralar 0,33 dolar seviyelerinde yer edindi.

Kafaları allak bullak etti! Dogecoin neden düşüyor, tekrar yükselir mi? Düşüşü adeta hayal kırıklığı yaratacak

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, madencilerin hesaplama gücünü ifade eden hash oranlarındaki geri çekilme ve kısa pozisyonların artması gibi nedenlerle sert düştükten sonra 55,000 doların üzerine toparlandı.

Kafaları allak bullak etti! Dogecoin neden düşüyor, tekrar yükselir mi? Düşüşü adeta hayal kırıklığı yaratacak

Satış dalgasıyla 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasalardaki toplam hacim de genel toparlanma ile yeniden bu düzeyine üzerine yükseldi.

Kafaları allak bullak etti! Dogecoin neden düşüyor, tekrar yükselir mi? Düşüşü adeta hayal kırıklığı yaratacak

Son 24 saat içinde 53,448.05 ve 57,062.15 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.85 artışla 55,641.85 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 12.83 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 16 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 36.16 milyar dolara yükseldi.