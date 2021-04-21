Kafaları allak bullak etti! Dogecoin neden düşüyor, tekrar yükselir mi? Düşüşü adeta hayal kırıklığı yaratacak

Bitcoin ve Dogecoin'de yaşanan son gelişmelerin ardından kripto para piyasalarındaki son gelişmeler merak konusu oldu. Bilindiği üzere Dogecoin 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı ve 92 kat artış yaşamıştı. Dogecoin'de yaşanan son düşüşlerle birlikte akıllara neden düşüyor sorusu geldi. Tüm zamanların rekorunu kıran kripto para biriminde neler olacağı piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından mercek altına alındı. Peki, Dogecoin neden düşüyor, tekrar yükselir mi? İşte detaylar...