Kafaları allak bullak etti! Dogecoin neden düşüyor, tekrar yükselir mi? Düşüşü adeta hayal kırıklığı yaratacak
2021 yılının ilk dört ayında 92 kat artış yaşayan Dogecoin dün 0,41 dolar seviyelerindeyken bugün aniden düşüş yaşadı. Yeni yıla hızlı giren Dogecoin 2020 yılının son günlerinde 0,045 dolardan işlem görüyordu. Yaşanan düşüşün ardından gözler kripto para piyasalarındaki son duruma çevrildi. Bu bağlamda Bitcoin ve Dogecoin'deki son durum kripto para piyasalarındaki anlık verileri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Ayrıca Dogecoin'de yaşanan düşüşün nedeni de akıllarda yer ediniyor.
Bitcoin ve Dogecoin'de yaşanan son gelişmelerin ardından kripto para piyasalarındaki son gelişmeler merak konusu oldu. Bilindiği üzere Dogecoin 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı ve 92 kat artış yaşamıştı. Dogecoin'de yaşanan son düşüşlerle birlikte akıllara neden düşüyor sorusu geldi. Tüm zamanların rekorunu kıran kripto para biriminde neler olacağı piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından mercek altına alındı. Peki, Dogecoin neden düşüyor, tekrar yükselir mi? İşte detaylar...