Piyasa hacmi 2.0 trilyon doları aşan kripto paranın ABC'si! Dijital para ile farkı ne? Merkez Bankası'nın kararı ne ifade ediyor?

Merkeziyetsizliğin yanı sıra, işlem ve kripto para sahip kayıtları, yeni kripto para arzı oluşturma kuralları, kripto para sahipliğinin sadece sahibince ispat edilebilmesi ve sadece sahibinin emriyle el değiştirebilmesi, aynı anda aynı kripto para için birden fazla işlem yapılırsa sadece birinin yerine getirilmesi gibi çeşitli özellikleri de bulunmaktadır" diye konuştu.