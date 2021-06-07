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Ford, Renault, Hyundai, Opel, Ford en ucuz araçlar! İkinci elde büyük fırsat... Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modelleri!

İkinci elde büyük fırsat... Bütçesine uygun araç almak isteyen vatandaşlar, sahibinden ikinci el araç fırsatlarını merak ediyor. Birçok farklı modelin ikinci el araçlarını 60.000 TL altına alabilirsiniz. Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot ve Renault modellerini 60.000 TL altına bulabilirsiniz. İkinci el oto pazarında satın alınabilecek modeller sayfamızda yer alıyor. İkinci el otomobil piyasasında pandemi ve fiyatlar sebebiyle yaşanan durgunluğun, kısıtlamaların kalkmasıyla hareketliliğe dönmesi bekleniyor.

07.06.2021 08:27 - Son Güncelleme: 07.06.2021 08:28
Ford, Renault, Hyundai, Opel, Ford en ucuz araçlar! İkinci elde büyük fırsat... Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modelleri!

Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modelleri! Sıfır araç piyasasında fiyatların adeta uçuşa geçmesi nedeniyle, gözler ikinci el araç piyasasına çevrildi. İkinci el araç fiyatları, bütçesine uygun araba almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ramazan bayramı ve öncesini kapanmalar sebebiyle sıkıntılı geçiren 2. el otomobil sektörü yaz mevsiminin gelmesi ve 1 Hazirandan itibaren kısıtlamaların kalkmasıyla hareketlenecek. Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modellerini sizler için derledik.

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Ford, Renault, Hyundai, Opel, Ford en ucuz araçlar! İkinci elde büyük fırsat... Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modelleri!

SAHİBİNDEN 60 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ

2003 – 2005 model Renault Megane

2006 – 2009 model Citroen C3

Ford, Renault, Hyundai, Opel, Ford en ucuz araçlar! İkinci elde büyük fırsat... Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modelleri!

2007 – 2009 model Dacia Logan

2007 - 2014 model Fiat Linea

Ford, Renault, Hyundai, Opel, Ford en ucuz araçlar! İkinci elde büyük fırsat... Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modelleri!

2006 – 2009 model Ford Focus

2005 – 2009 model Ford Fiesta

2006 – 2010 model Hyunda Accent Era

Ford, Renault, Hyundai, Opel, Ford en ucuz araçlar! İkinci elde büyük fırsat... Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modelleri!

2004 – 2006 model Opel Astra

2004 – 2006 Model Opel Corsa