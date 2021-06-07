Ford, Renault, Hyundai, Opel, Ford en ucuz araçlar! İkinci elde büyük fırsat... Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modelleri!
İkinci elde büyük fırsat... Bütçesine uygun araç almak isteyen vatandaşlar, sahibinden ikinci el araç fırsatlarını merak ediyor. Birçok farklı modelin ikinci el araçlarını 60.000 TL altına alabilirsiniz. Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot ve Renault modellerini 60.000 TL altına bulabilirsiniz. İkinci el oto pazarında satın alınabilecek modeller sayfamızda yer alıyor. İkinci el otomobil piyasasında pandemi ve fiyatlar sebebiyle yaşanan durgunluğun, kısıtlamaların kalkmasıyla hareketliliğe dönmesi bekleniyor.
Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modelleri! Sıfır araç piyasasında fiyatların adeta uçuşa geçmesi nedeniyle, gözler ikinci el araç piyasasına çevrildi. İkinci el araç fiyatları, bütçesine uygun araba almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ramazan bayramı ve öncesini kapanmalar sebebiyle sıkıntılı geçiren 2. el otomobil sektörü yaz mevsiminin gelmesi ve 1 Hazirandan itibaren kısıtlamaların kalkmasıyla hareketlenecek. Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modellerini sizler için derledik.