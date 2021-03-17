Kafa kurcaladı gidişatı baş döndürüyor! Sakın satmayın uyarısı! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyir yatırımcıların başını döndürmeye devam ediyor. Bu kapsamda da altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi sorusuyla ilgili yapılan uzman yorumları yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda enflasyonun yükseleceğine ilişkin beklentiler nedeniyle son iki haftanın en yüksek düzeylerine doğru yükselen altının ons fiyatı 1,730 - 1,740 dolar arasında yatay hareket ediyor. Aynı zamanda uzmanlar fiyatların seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları