Kafa kurcaladı gidişatı baş döndürüyor! Sakın satmayın uyarısı! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...
Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken vatandaşlar güncel alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,55 azalışla 417,70 liradan tamamladı. Dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 415,8 liraya kadar gerileyen gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 417,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı. Bu bağlamda büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyir yatırımcıların başını döndürmeye devam ediyor. Bu kapsamda da altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi sorusuyla ilgili yapılan uzman yorumları yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda enflasyonun yükseleceğine ilişkin beklentiler nedeniyle son iki haftanın en yüksek düzeylerine doğru yükselen altının ons fiyatı 1,730 - 1,740 dolar arasında yatay hareket ediyor. Aynı zamanda uzmanlar fiyatların seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,55 azalışla 417,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 677,00 lira, Cumhuriyet altını 2.772,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,55 düşüşle 417,70 liradan işlem gördü.