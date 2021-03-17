112 günlüğüne 9 bin liraya yakın ödeniyor! Yarı zamanlı çalışana da 3.550 TL! İşte başvuru şartları
Kadınların çalışma hayatına katılması için pek düzenleme devreye alındı. Bu bağlamda pek çok destek için başvurular sürüyor. Bugün yasalarımızda 15 ayrı destek kadınlar için uygulanıyor. Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, birinci doğumda 60, ikincide 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor. Annelere geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 8 bin 904 lira. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem destekler hakkında merak edilenleri anlattı.
17.03.2021 22:30
- Son Güncelleme: 17.03.2021 22:30
Devlet tarafından kendi işini kurmak isteyen kadınlara pek çok destek veriliyor. Bu kapsamda da başvuru şartları merak konusu oluyor. Kimisi izinle ilgili destekler sağlanırken bir kısmı da ödemelerle ilgili oluyor. KOSGEB, kadın girişimcilere Girişimciliği Geliştirme destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave her bir performans dönemi için 5 bin lira kaynak sağlıyor. 2 performans dönemi için 10 bin lira ilave destek alınıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kadınlara sağlanan destekleri aHaber canlı yayınında tek tek anlattı.