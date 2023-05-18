Kadınlarda 50-51-53, Erkeklerde 54-55-57 aritmetiği! Emeklilikte yaş düzenlemesi! 1999 2002 2008 2016! SGK prim başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz!
EYT yasası sonrası çalışanlar erken emeklilik için mevcut şartları merak ediyor. Az primle emekli olmanın yollarını araştırıyor. Peki, kim, ne zaman emekli olacak? Erken emeklilik şartları neler? İşte detaylar...
EYT yasasıyla birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Öte yandan yeni emeklilik reformuyla da şartlarda değişiklikler yapılması gündeme geldi. EYT başvuruları devam ederken emeklilik yaş tablosu da önemli bir hale geldi. Peki, kim, kaç yaşında emekli olacak? Erken emeklilik şartları neler? 1800 günle emeklilik mümkün mü? İşte detaylar...
1800 GÜNLE EMEKLİLİK...
Öncelikle SGK mevzuatında yer alan en mühim planlama çalışanların sağlıklarının korunması adına sağlanan erken emeklilik.Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma hayatında belli bir vakit yer almış fakat daha sonra sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmış olan kişilerin daha çok işlevini gerçekleştirmesine müsade etmiyor.
MALULEN EMEKLİLİK HAKKI VERİLEN HASTALIKLAR
Kanser hastalıkları malulen emeklilik sağlıyor. Genel olarak Baş ve boyunun yumuşak dokusu, tükrük bezleri, mide, meme, sinir sistemi, lenfoma, lösemi, multipl myelom, böbrek, safra yolları, akciğer, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, mesane, cilt, genital yollar, prostat, testis, penis,tiroid bezi, kanseri teşhisi eklenilen vatandaşlara malulen emeklilik hakkı sağlanır.