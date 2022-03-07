İŞKUR’dan günlük 179 TL alabilirsiniz! İşsiz binlerce kişi yararlanabiliyor! İş tecrübesi olmayanlar, öğrenciler başvuru yapabiliyor!
İşsiz ya da öğrenci fark etmeksizin İŞKUR'dan günlük 179 TL almanız mümkün, bunun için belli başlı şartların taşınıyor olması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor, mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilerin istihdam edilmesi ve ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Türkiye İş Kurumu, işbaşı eğitim programları ile katkı sağlamaya devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen kişilerin merak ettiği, ödemelerin ne kadar süre ile yapılacağına ilişkin İŞKUR eğitim programları hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Yüzbinlerce kişiyi istihdam ederek ekonomiye kazandıran Türkiye İş Kurumu, mesleki eğitim programları ile iş tecrübesi olmayan kişilere de fırsat tanımış oluyor. Mesleği öğretip kariyerine katkı sağlamak ve iş bulmasına olanak sunmasının yanı sıra günlük yevmiyeler ödeyerek para kazanmasını da sağlıyor. İŞKUR'dan günlük 179 TL alabilirsiniz, geçtiğimiz yıl da binlerce kişi bu imkandan faydalandı. İŞKUR eğitim programlarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
İŞKUR EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞVURU ŞARTLARI
İşbaşı eğitim programına 15 yaşını doldurmuş işsiz herkes katılabiliyor. Programa katılabilmek için önceden İŞKUR'a işsizlik başvurusu yapmak gerekiyor. İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımları ve eşi ile son 3 ayda yanında çalışmış kişiler programa katılamıyor. İşbaşı eğitim programına katılacak kişilerin son 1 ayda sigortalı bir işte çalışmamış olması şartı aranıyor.
Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılanlara ise günlük 179.95 TL cep harçlığı ödeniyor. Ödemeler, katılımcılara ait devam çizelgelerinin işverence İŞKUR'a bildirildiği tarihten itibaren 10 işgünü içinde yapılıyor.