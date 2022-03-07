İŞKUR’dan günlük 179 TL alabilirsiniz! İşsiz binlerce kişi yararlanabiliyor! İş tecrübesi olmayanlar, öğrenciler başvuru yapabiliyor!

Yüzbinlerce kişiyi istihdam ederek ekonomiye kazandıran Türkiye İş Kurumu, mesleki eğitim programları ile iş tecrübesi olmayan kişilere de fırsat tanımış oluyor. Mesleği öğretip kariyerine katkı sağlamak ve iş bulmasına olanak sunmasının yanı sıra günlük yevmiyeler ödeyerek para kazanmasını da sağlıyor. İŞKUR'dan günlük 179 TL alabilirsiniz, geçtiğimiz yıl da binlerce kişi bu imkandan faydalandı. İŞKUR eğitim programlarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.