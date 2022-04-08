Kadınlara her ay sosyal yardım ödemesi! Hesaplara 500 TL, 600 TL, 1.000 TL, 2.354,45 TL yatırılıyor! Başvuru dilekçesi ve TC Kimlik kartı ile...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 10'dan fazla yardım bulunuyor. Bu yardımlar arasında sadece kadınlara yönelik olan bir çok destek de yer alıyor. Bu sosyal yardım imkanlarından yararlanmak isteyenler için bakanlığın tüm sosyal yardım ödemelerini detaylı olarak haberimizde derledik. 2022 yılında asgari ücret, emekli aylığı gibi ödemelere yapılan zamdan sosyal yardımlar paraları da etkilendi. Bu kapsamda sosyal yardım ödemelerine hatrı sayılır zamlar yapıldı. İşte zamlı olarak ödenen kadınlar için sosyal yardımların detayları...