Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Bunları yaparak 6 yıl daha erken emekli olabilirsiniz!

Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik kadınlarda ve erkeklerde bazı durumlara bağlı olarak daha erken bir zamana çekilebiliyor. Kadınlara erken emeklilik müjdesi heyecanlandırdı ve yüzbinlerce kişi detayları gündemde sıkça araştırır oldu. Bunları yaparak 6 yıl daha erken emekli olabilirsiniz, peki erken emeklilik için şartlar neler? Sadece çalışan mı yoksa ev hanımları da bu imkandan yararlanabiliyor mu? Anne olmak şartı gerekiyor mu? Kadınlarda erken emekliliğin formüllerine dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.