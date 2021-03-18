Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Bunları yaparak 6 yıl daha erken emekli olabilirsiniz!
Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik kadınlarda ve erkeklerde bazı durumlara bağlı olarak daha erken bir zamana çekilebiliyor. Kadınlara erken emeklilik müjdesi heyecanlandırdı ve yüzbinlerce kişi detayları gündemde sıkça araştırır oldu. Bunları yaparak 6 yıl daha erken emekli olabilirsiniz, peki erken emeklilik için şartlar neler? Sadece çalışan mı yoksa ev hanımları da bu imkandan yararlanabiliyor mu? Anne olmak şartı gerekiyor mu? Kadınlarda erken emekliliğin formüllerine dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik kadınlarda ve erkeklerde bazı durumlara bağlı olarak daha erken bir zamana çekilebiliyor. Kadınlara erken emeklilik müjdesi heyecanlandırdı ve yüzbinlerce kişi detayları gündemde sıkça araştırır oldu. Bunları yaparak 6 yıl daha erken emekli olabilirsiniz, peki erken emeklilik için şartlar neler? Sadece çalışan mı yoksa ev hanımları da bu imkandan yararlanabiliyor mu? Anne olmak şartı gerekiyor mu? Kadınlarda erken emekliliğin formüllerine dair ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bağlı olarak sigortalı çalışan kadın vatandaşlar, çalışmayan evde üretenler da erken emeklilik imkanından faydalanabiliyor. Peki bunun için hangi şartlara sahip olmak gerekiyor? İlk dikkat çeken doğum borçlanması oluyor ve 6 yıl daha erken emekliliğin kapılarını aralamanızı sağlıyor. Peki diğer borçlanma şekilleri neler, erken emekli olabilmenin kadınlar için formülleri nedir? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında konuya dair tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVLAT EDİNEN KAPSAMDA
Evlat edinen de çocuğunu evlatlık veren de doğum borçlanması yapabiliyor.
Burada evlat edinilen çocuğun 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor.
Borçlanmada her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın tarafından kullanılabiliyor.