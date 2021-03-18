18 Mart ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları: Bankaların kredi faiz oranları düşecek mi?

18 Mart ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları merak konusu oluyor. Bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları internet sitesi üzerinden duyuruyor. Bankaların resmi internet sitesinde yer alan taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak edenler konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu bağlamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. Peki, bankaların kredi faiz oranları düşecek mi? İşte detaylar...