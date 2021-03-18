Dolar kuru için flaş tahmin! Merkez Bankası'nın faiz kararı doları nasıl etkileyecek?
Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan artırmasının ardından dolar kuru 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Dolar kurunun düşüşe geçmesi yatırımcıları "Dolardaki düşüş devam edecek mi?" sorusunu araştırmaya başladı. Söz konusu durumu değerlendiren uzmanlar dolar kuru için flaş bir tahminde bulundu. İşte detaylar…
Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz arttırmasının ardından uzmanlar açıklamayı değerlendirdi.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sefer Şener yaptığı açıklamada, "Kesinlikle piyasada beklenti 100 baz puan, yani sizin de belirttiğiniz gibi 1 puanlık faiz artışını piyasa fonlamaya başlamıştı. Gördüğümüz kadarıyla net olarak Merkez Bankası önden yüklemeli olarak 200 baz puanlık faiz artışı yaptı.
Şener Merkez Bankası'nın elinin güçlendiğini ifade ederken, "Hem içerideki enflasyon verileri çok çok önemli. Bu ay başında Merkez Bankası'nın beklenti anketinde enflasyon oranımız da yükseldi. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde hem iç piyasada enflasyon beklentimizin yükselişi hem de dış piyasada özellikle ABD piyasasında tahvil faizlerinin artıyor olması Merkez Bankası'nın önden yüklemeli olarak... Bakın hala Türkiye reel faiz veren ülkelerden bir tanesi ancak bununla Merkez Bankası'nın eli güçlenmiş oldu.
Piyasanın beklentisinin üzerine çıkılmış oldu. 100 baz puan beklerken 200 baz puan artırılması demek Merkez Bankası'nın önden yüklemeli metodu kullanmasıdır. Merkez Bankası'nın artık enflasyondaki gelişmeleri bekleyecek. Nisan ayı enflasyonu da yüksek çıkacak ancak nisandan sonra düşüş görülecek. Önümüzdeki dönemde enflasyon odaklı düşünüldü. Ancak aynı zamanda dış piyasa kaynaklı Türkiye'nin CDS'lerinde yükselme var. Risk primleri 280'lerden 320'lere tekrar geldi. Ana nedeni faiz artışı beklenmesidir.
Merkez Bankası hem enflasyonu takip ediyor hem de Merkez Bankası'yla ilgili şöyle önemli nokta var küresel piyasaların geldiği boyut yani küresel piyasalarda hala ABD'de Avrupa'da genişleyici para ve mali politikalar uygulanıyor. Yani piyasalarda hala para bollaşıyor. Tahvil alımlarıyla... 120 milyar dolarlık tahvil alıyor ABD her ay... Bu kadar parasal genişlemenin olduğu bir dönemde ülke olarak bundan yararlanmak istiyorsak böyle yapmamız gerekiyordu" dedi.