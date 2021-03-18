Dolar kuru için flaş tahmin! Merkez Bankası'nın faiz kararı doları nasıl etkileyecek?

Merkez Bankası hem enflasyonu takip ediyor hem de Merkez Bankası'yla ilgili şöyle önemli nokta var küresel piyasaların geldiği boyut yani küresel piyasalarda hala ABD'de Avrupa'da genişleyici para ve mali politikalar uygulanıyor. Yani piyasalarda hala para bollaşıyor. Tahvil alımlarıyla... 120 milyar dolarlık tahvil alıyor ABD her ay... Bu kadar parasal genişlemenin olduğu bir dönemde ülke olarak bundan yararlanmak istiyorsak böyle yapmamız gerekiyordu" dedi.