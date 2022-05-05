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Haberler Ekonomi 1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! Minimum 90 gün prim...

1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! Minimum 90 gün prim...

Türkiye'de bayanlara yönelik destekler verilmeye devam ediyor ve bu tarafta Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan doğum parası yardımı sunuluyor. Çocuk sahibi olan milyonlarca kadını yakından ilgilendiriyor ve çocuk sayısına göre verdiği tutarlar artıyor. Anne ya da babanın müracaat yapması yeterli oluyor ve müracaat yapanlar şartları taşıması dahilinde PTT'den anında 300, 400, 600 TL alabiliyor. Üstelik bu ödemeler 12 ay yani bir yıl süresince veriliyor. 2015 yılından bu yana yayılan doğum parası desteğinden yararlanabilmek amacıyla müracaat şartları nelerdir? Doğum parası müracaatı nasıl yapılır? İşte detaylar!

05.05.2022 09:35 - Son Güncelleme: 05.05.2022 09:35
1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! Minimum 90 gün prim...

Doğan her çocuk için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 300-400-600 TL arası parasal destekte bulunuluyor ve şartları taşıyan ailelerden anne ya da babanın başvurusu ile hemen yararlanılabiliniyor. Annelere verilen destekler bitmiyor ve 12 ay boyunca ödenen doğum parası ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor. Doğum parasından yararlanmak için başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak edilerek gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde!

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1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! Minimum 90 gün prim...

İş göremezlik ödeneği bağlanması

SSK (4/1-a) kapsamındaki kadın sigortalılara analık hâllerine bağlı olarak günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! Minimum 90 gün prim...

Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik hâlinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenmektedir.

1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! Minimum 90 gün prim...

Sigortalı kadının, isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması hâlinde, doğum sonrası istirahat süresine, doğum öncesi çalışılan süreler eklenmektedir.

1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! Minimum 90 gün prim...

Bu sürelerin eklenebilmesi için doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

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