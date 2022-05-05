1 ayda 300-400-600 TL maaş gibi hesaba aktarılıyor! Asgari ücretliye 12 bin 455 TL ödeme! SGK tek çırpıda ödüyor! Minimum 90 gün prim...
Türkiye'de bayanlara yönelik destekler verilmeye devam ediyor ve bu tarafta Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan doğum parası yardımı sunuluyor. Çocuk sahibi olan milyonlarca kadını yakından ilgilendiriyor ve çocuk sayısına göre verdiği tutarlar artıyor. Anne ya da babanın müracaat yapması yeterli oluyor ve müracaat yapanlar şartları taşıması dahilinde PTT'den anında 300, 400, 600 TL alabiliyor. Üstelik bu ödemeler 12 ay yani bir yıl süresince veriliyor. 2015 yılından bu yana yayılan doğum parası desteğinden yararlanabilmek amacıyla müracaat şartları nelerdir? Doğum parası müracaatı nasıl yapılır? İşte detaylar!
05.05.2022 09:35 - Son Güncelleme: 05.05.2022 09:35
Doğan her çocuk için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 300-400-600 TL arası parasal destekte bulunuluyor ve şartları taşıyan ailelerden anne ya da babanın başvurusu ile hemen yararlanılabiliniyor. Annelere verilen destekler bitmiyor ve 12 ay boyunca ödenen doğum parası ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor. Doğum parasından yararlanmak için başvuru şartlarının neler olduğu, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı merak edilerek gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde!