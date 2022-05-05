240 bin TL kredi için Ziraat Bankası veya Halkbank'a başvurmak yeterli! Kirada oturan dar gelirlilere SGK'dan sıfır faizli konut kredisi! Bu listede olanlar...
Ev alabilmek isteyenler amacıyla faizsiz konut kredileri merakla araştırılıyor. Pandemiyle eş güdümlü artışa geride bıraktığımız ev fiyatları ve kira fiyatları vatandaşı zorluyor. Hükümet dar gelirli vatandaşı güvenliğini sağlamak amacıyla lüzumlu çalışmalara başladı. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu ev alanlara faiz kredi desteği sağlıyor. Yararlanmak isteyenler amacıyla alınan tek bir belge ile müracaat yapması yeterli oluyor. Faizsiz konut kredisinden kimlerin yararlanma hakkı bulunuyor? Hak sahipleri de krediden yararlanabilir mi? Faizsiz konut desteği müracaatları nereye yapılıyor? İşte SGK faizsiz konut kredisine dair merak edilenler haberimizde...
Ev almak isteyen vatandaşlar en avantajlı konut kredisi faiz oranlarıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. SGK'nın bazı koşulları sağlayan kişiler için faizsiz konut kredisi imkanı da bulunuyor. Özellikle alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, modern kentleşme ile hayata geçiren TOKİ'nin kampanyalı konut satışı için SGK'ya yoğun ilgi var. Peki, Faizsiz konut kredisinden kimlerin yararlanma hakkı bulunuyor? Hak sahipleri de krediden yararlanabilir mi? İşte merak edilenler!
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ev alanlara faizsiz konut kredisi desteği geldi. Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor.