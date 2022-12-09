Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında... 9 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı son dakika kaç oldu?
EYT'de kadınlarda 48 erkeklerde 50 yaş şartı öne çıkan ihtimaller arasında yer alırken Bakan Bilgin'in açıklaması gündeme bomba gibi düştü. EYT yaş şartı, sınırı hakkında bilgiler merak ediliyor. Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki 9 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu?
Türkiye'nin beklediği EYT'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kulisler hareketlendi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme ile ilgili detaylar heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir önceki gün, EYT'de yaş sorusu üzerine "Bugün Meclis'te açıklayacağım" açıklaması yapmıştı. Peki 9 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında...
SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için son viraja girildi. Türkiye'nin bir numaralı gündemi EYT yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Yaşa takılanlar için hazırlanan EYT yasası içinde "Yaş şartı var mı?" sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Eyt'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin son durumu açıkladı!
EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya cevap veren Bakan Bilgin, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Bilgin son açıklamasında şöyle konuştu;
''EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Bu konunun uzamasının en önemli nedeni herkesi dinlemek zorundayız. Kapsamına tam anlamıyla ulaşacağız. Gerçek boyutları ortaya çıktığında kimsenin endişesi olmasın. Temel kriterler var. Ocak ayından önce Meclis'e getirmeyi planlıyoruz.
Çalışma bitince kamuoyuyla paylaşacağız."
Katıldığı canlı yayında konuşan Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları ise şöyle:
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: MEMNUN EDİCİ SEVİYEDE OLACAK
"Vatandaşlarımız müsterih olsun, hükümetimiz vatandaşlarımızı enflasyonun altında ezdirmeyecek bir karar alacaktır. Alım gücünün yükselmesi için gayret sarf ediyoruz. Asgari ücret memnuniyet verici seviyede olacak, vatandaşlarımız rahat olsun.
Geniş kitlelerin olumlu yaklaşacağı bir rakam olacağını ümit ediyorum. Duydum ki 20 bine kadar rakamı çıkaranlar oldu, rasyonel bir rakam olacak. Bu görüşmeler sonucunda büyük çoğunluğunun kabul göreceği bir rakam çıkar. Asgari ücret genel ücret seviyesini etkileyecek bir durumdur.