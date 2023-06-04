Kademeli emeklilik için SGK tablosu kesinleşti! EYT 2000 - 2003 - 2007 s. sigorta, Bağkur İHYA, 5000 prim makası! 48-50-53-55 yaşında erken emeklilik müjdesi geldi! Staj çıraklık için 1 yıl süre...

9 Eylül 1999 sonrası, 2000-2008 arası ve 2008 sonrasında işe girenler için kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmaların erken emeklilik fırsatını kaçıranlar için kademeli emeklilik sistemine odaklanması bekleniyor. Ancak kademeli emeklilik şartları ve yaş şartının düşüp düşmeyeceği konularında henüz detaylar netleşmemiş durumda. Peki, kademeli emeklilik yürürlüğe girecek mi? Çıraklık sigortası EYT'de kapsama alınacak mı? İşte merak edilenler...