Kademeli emeklilik için SGK tablosu kesinleşti! EYT 2000 - 2003 - 2007 s. sigorta, Bağkur İHYA, 5000 prim makası! 48-50-53-55 yaşında erken emeklilik müjdesi geldi! Staj çıraklık için 1 yıl süre...
EYT sonrası milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Şimdi gözler 2000 sonrası sigortalılar için yapılacak düzenlemelere çevrildi. Yeni emeklilik sistemi için çalışmalar başlıyor, bu düzenleme sayesinde farklı meslek grupları arasında bir denge sağlanacak ve SSK'lılar ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkacak. Bu durum Bağ-Kur'lular için erken emeklilik fırsatının doğmasına yol açacak. Uzmanlar yeni emeklilik sisteminin getirdiği değişiklikleri değerlendiriyor. Tüm bu gelişmeler ışığında kademeli emeklilik sistemi üzerinde de duruluyor. Eğer sistem hayata geçerse yaş şartı kademeli olarak geri çekilebilir. İşte yapılacak yeni düzenlemeler...
04.06.2023 19:13 - Son Güncelleme: 04.06.2023 19:13
9 Eylül 1999 sonrası, 2000-2008 arası ve 2008 sonrasında işe girenler için kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmaların erken emeklilik fırsatını kaçıranlar için kademeli emeklilik sistemine odaklanması bekleniyor. Ancak kademeli emeklilik şartları ve yaş şartının düşüp düşmeyeceği konularında henüz detaylar netleşmemiş durumda. Peki, kademeli emeklilik yürürlüğe girecek mi? Çıraklık sigortası EYT'de kapsama alınacak mı? İşte merak edilenler...
Eski sisteme göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan bir kişi, EYT hakkında sahip olabilirken, 9 Eylül 1999 veya sonraki yıllarda sigortalı olan bir kişi daha geç bir yaşta emekli olabilmektedir.