Kademeli emeklilik için nihai tablo netleşti! EYT 2000 s. sigorta, İHYA, 5000 prim kıskacı! 43, 45 ve 50, 55 yaşında erken emeklilik müjdesi! Çıraklık sigortası...

EYT ile birlikte milyonlarca kişiye emeklilik müjdesi verildi. Bilindiği üzere her çalışanın hayali emekli olmak. Emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekirken, kısa süre önce çıkarılan EYT yasası 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan 4 milyonu aşkın kişinin tam emeklilik için yaş şartını kaldırdı. Bu sayede prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açıldı. Ancak primini tamamlayamadığı, borçlanma yapıp süresi yetmediği için emekli olamayan pek çok kişi var. Bunlar için alternatif yollar bulunuyor. Yeni emeklilik reformu ile kademeli emeklilik sistemi üzerinde duruluyor. Peki, kademeli emeklilik şartları ne olacak, yaş şartı düşecek mi? İşte detaylar...