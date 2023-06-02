Kademeli emeklilik için nihai tablo netleşti! EYT 2000 s. sigorta, İHYA, 5000 prim kıskacı! 43, 45 ve 50, 55 yaşında erken emeklilik müjdesi! Çıraklık sigortası...
İşe giriş tarihi 9 Eylül 1999 sonrası 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olanlara yönelik kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapılacağı ileri sürülüyor. Bu kapsamda erken emekliliği kaçıranlar için, kademeli emeklilik sistemi çalışması yapılması bekleniyor. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar...
EYT ile birlikte milyonlarca kişiye emeklilik müjdesi verildi. Bilindiği üzere her çalışanın hayali emekli olmak. Emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekirken, kısa süre önce çıkarılan EYT yasası 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan 4 milyonu aşkın kişinin tam emeklilik için yaş şartını kaldırdı. Bu sayede prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açıldı. Ancak primini tamamlayamadığı, borçlanma yapıp süresi yetmediği için emekli olamayan pek çok kişi var. Bunlar için alternatif yollar bulunuyor. Yeni emeklilik reformu ile kademeli emeklilik sistemi üzerinde duruluyor. Peki, kademeli emeklilik şartları ne olacak, yaş şartı düşecek mi? İşte detaylar...
EYT yasasının çıkmasıyla birlikte, erken emeklilik hayali kuranların sayısı da arttı. EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan öncesini kapsamaktaydı.
Ancak 1999 sonrasında sigortalı olanlar, EYT fırsatını kaçıranlar, şimdi hükümetten yeni bir düzenleme talep etmektedir.