DSİ İŞÇİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2023! 1 Haziran DSİ SONUÇ: dsi.gov.tr ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ! 819 işçi alımı kura sonuçlarına nasıl bakılır? CANLI YAYIN
DSİ kura çekimi hakkında aramalar hız kazandı. Adaylar, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve yazılı, sözlü ile uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak. Peki, DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Haziran DSİ SONUÇ: dsi.gov.tr ASİL - YEDEK İSİM LİSTESİ!
DSİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLENİR Mİ, NEREDE YAYINLANACAK?
DSİ kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyuruldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin herhangi bir platform veya kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
DSİ işçi alımı kura çekilişi 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacak.
DSİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı kura sonuçları bugün açıklanacak.
DSİ 819 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı ilanında şu ifadelere yer verildi:
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.