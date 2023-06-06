Kademeli emeklilik için EYT prim - yıl tablosu netleşti! SSK- Bağkur 2000 - 2003 - 2005 s. sigorta, İHYA, 5000-7200 primle erken emeklilik dönemeci! 47-49-50-55 yaşında...

EYT sonrası emeklilik konusunda milyonlarca kişiye umut doğdu. Şimdi ise 2000 sonrası sigortalılar için yeni emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar başlıyor. Bu düzenleme ile farklı meslek grupları arasında denge sağlanacak ve SSK'lılar ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkacak. Bu durum, Bağ-Kur'lular için erken emeklilik fırsatı doğuracak. Uzmanlar, yeni emeklilik sisteminin getireceği değişiklikleri değerlendiriyor. Kademeli emeklilik sistemi de tartışma konusu, bu sistemle yaş şartı aşamalı olarak geri çekilebilir. İşte yapılacak olan yeni düzenlemeler...