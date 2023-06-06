Kademeli emeklilik için EYT prim - yıl tablosu netleşti! SSK- Bağkur 2000 - 2003 - 2005 s. sigorta, İHYA, 5000-7200 primle erken emeklilik dönemeci! 47-49-50-55 yaşında...
EYT sonrası en merak edilen konulardan biri de kademeli emeklilik oldu. EYT yasasının kapsamı dışında kalarak emeklilik hakkını kıl payı kaçıran birçok kişi, kademeli emeklilik düzenlemesini bekliyor. Bu kapsamda 2000 sonrası sigortalılar için kolay emeklilik reformu bekleniyor. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesini kapsarken, 1999 sonrası için bazı formüller masaya gelecek. Peki, kademeli emeklilik için prim ve yaş şartı ne olacak? EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik mi devreye girecek? İşte konu hakkında detaylar...
EYT sonrası emeklilik konusunda milyonlarca kişiye umut doğdu. Şimdi ise 2000 sonrası sigortalılar için yeni emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar başlıyor. Bu düzenleme ile farklı meslek grupları arasında denge sağlanacak ve SSK'lılar ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkacak. Bu durum, Bağ-Kur'lular için erken emeklilik fırsatı doğuracak. Uzmanlar, yeni emeklilik sisteminin getireceği değişiklikleri değerlendiriyor. Kademeli emeklilik sistemi de tartışma konusu, bu sistemle yaş şartı aşamalı olarak geri çekilebilir. İşte yapılacak olan yeni düzenlemeler...
Ancak EYT yasası nedeniyle emeklilik hakkını bir gün bile kaçıranlar, 17 yıl daha çalışma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldılar. Bu durumda, "2000 sonrası kademeli emeklilik gelecek mi, kademeli emeklilik olacak mı?" gibi sorular gündeme gelmeye başladı.
EYT'ye takılan kişilerin, 2023 yılından itibaren "kademeli" olarak emeklilik hakkı elde etmelerine yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor.
Ancak henüz resmi bir adım atılmamış durumda. Ayrıca, bir gün ile EYT'yi kaçıran veya ilk işe giriş tarihi 2000 sonrasına denk gelen vatandaşlar da kendileriyle ilgili düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.