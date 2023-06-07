Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi ödeniyor mu? Kimler ikramiye alıyor? Sosyal yardım alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2023?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek.