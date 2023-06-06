EYT'de Staj ve Çıraklık sigortası için SGK tablosu! O kişilerin 12 aylık primi dahil edilecek! İşe girişte 07 koduna dikkat! Kadın, erkek 1999-2000 başlangıçla...
EYT sonrası milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Yeni yapılacak emeklilik reformuyla birlikte çıraklık sigirtası için de müjde geldi. Beklenen düzenleme gelirse, çıraklık süreleri de sigortaya dahil edilecek. Burada staj için 2 istisna bulunuyor. Mevcut düzenlemede anneler ve avukatlar 1 yıllık staj sürelerini borçlanabiliyor. Peki, EYT'de staj ve çıraklık başlangıç sayılacak mı? İşte merak edilenler haberimizde...
06.06.2023 07:03 - Son Güncelleme: 06.06.2023 07:03
Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için EYT yasasıyla emeklilik imkanı doğarken, çıraklık sürecinde olanlar için de düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Bu konuda hükümet tarafından yapılan son açıklama heyecanlandırdı. Peki, Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alınacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...
EYT yasası, emeklilik yolunu 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ve bu tarih öncesine çekilebilenler için borçlanma imkanıyla açtı.