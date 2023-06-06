EYT’de Staj ve Çıraklık sigortası için SGK tablosu! O kişilerin 12 aylık primi dahil edilecek! İşe girişte 07 koduna dikkat! Kadın, erkek 1999-2000 başlangıçla...

Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için EYT yasasıyla emeklilik imkanı doğarken, çıraklık sürecinde olanlar için de düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Bu konuda hükümet tarafından yapılan son açıklama heyecanlandırdı. Peki, Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alınacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...