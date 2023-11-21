Son tarih belli oldu! Taşerona kadro, 2024 emekli zammı, faizsiz kredi, 17 bin TL asgari ücret, torba yasa..

Son dönemlerde, Başkan Erdoğan liderliğinde iki haftada bir toplanan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın kararları, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Toplantıda ele alınan konular arasında taşerona kadro verilmesi, 2024 emekli zammı, faizsiz kredi imkanları, 17 bin TL asgari ücret ve ikinci torba yasa gibi önemli meseleler bulunuyor. Bu konuların ele alınacağının duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar, son dakika Kabine Toplantısı kararlarını öğrenmek için arama motorlarına başvuruyor. İşte milyonların merakla beklediği bu kararların detayları.
Bugünkü Kabine Toplantısı kararları için araştırmalar hızlandı. Toplantının sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar merak konusu oldu. İşte detaylar...
SON 41 GÜN!
2024 yılına 41 gün kala asgari ücret ve emekli zamlarında detayların netleştiği idda edildi.
ASGAR ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasına gelecek ilk rakam 6 aylık enflasyon tahmini ile hesaplanan asgari ücret olacak. Buna göre; Yüzde 37,76'lık 6 aylık enflasyon tahminine net asgari ücrette 15.707,39 TL rakamında pazarlıkların başlaması bekleniyor.