Son tarih belli oldu! Taşerona kadro, 2024 emekli zammı, faizsiz kredi, 17 bin TL asgari ücret, torba yasa..

Son dönemlerde, Başkan Erdoğan liderliğinde iki haftada bir toplanan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın kararları, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Toplantıda ele alınan konular arasında taşerona kadro verilmesi, 2024 emekli zammı, faizsiz kredi imkanları, 17 bin TL asgari ücret ve ikinci torba yasa gibi önemli meseleler bulunuyor. Bu konuların ele alınacağının duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar, son dakika Kabine Toplantısı kararlarını öğrenmek için arama motorlarına başvuruyor. İşte milyonların merakla beklediği bu kararların detayları.