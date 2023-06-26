Başvurular başlıyor! TOKİ'den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...
Ev sahibi olmak isteyenler için TOKİ tarafından heyecan verici haberler duyuruldu! Kiradan daha uygun taksit ödemeleri ile hemen ev sahibi olabilirsiniz. TOKİ'nin yeni konut satışları projeleri büyük ilgi görüyor ve dar gelirli vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. İşte TOKİ'nin ucuz konut projeleriyle ilgili detaylar... TOKİ), konut sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. TOKİ'nin son açıkladığı satış listesi, ev sahibi olmak için önemli bir fırsat sunuyor. Dar gelirli vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı konutlara erişimini sağlayan projeler, büyük bir talep görüyor.
26.06.2023 10:18 - Son Güncelleme: 26.06.2023 10:18
TOKİ'nin konut satışları devam ediyor. Haziran - Temmuz ayı içerisindeki ilanlar yayımlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2 ilde 1+1, 2+1, 3+1 odalı dairelerin satışları yapılacak. Brüt 65,10, net 40,00 daire 411.568,00 TL'ye satılıyor. %10 (41.156,80) peşinatla aylık 2.057,84 TL taksit ödeyerek ev sahibi olmak mümkün. Vade sayısını da 180 olarak duyuran TOKİ söz konusu bu ve diğer konutları kuralı satış yöntemiyle sahiplerine teslim edecek. İşte Çorum, Karaman konut satışı ilanları...
Satışa sunulan :19
Satış türü :Kuralı Satış
Başvuru dönemi :03.07.2023 - 07.07.2023
Kura/Açık Artırma Tarihi :13.07.2023
Satışa sunulan :17
Satış türü :Kuralı Satış
Başvuru dönemi :17.07.2023 - 21.07.2023
Kura/Açık Artırma Tarihi :28.07.2023