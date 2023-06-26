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Haberler Ekonomi Başvurular başlıyor! TOKİ'den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

Başvurular başlıyor! TOKİ'den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

Ev sahibi olmak isteyenler için TOKİ tarafından heyecan verici haberler duyuruldu! Kiradan daha uygun taksit ödemeleri ile hemen ev sahibi olabilirsiniz. TOKİ'nin yeni konut satışları projeleri büyük ilgi görüyor ve dar gelirli vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. İşte TOKİ'nin ucuz konut projeleriyle ilgili detaylar... TOKİ), konut sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. TOKİ'nin son açıkladığı satış listesi, ev sahibi olmak için önemli bir fırsat sunuyor. Dar gelirli vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı konutlara erişimini sağlayan projeler, büyük bir talep görüyor.

26.06.2023 10:18 - Son Güncelleme: 26.06.2023 10:18
Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! TOKİ’den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

TOKİ'nin konut satışları devam ediyor. Haziran - Temmuz ayı içerisindeki ilanlar yayımlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2 ilde 1+1, 2+1, 3+1 odalı dairelerin satışları yapılacak. Brüt 65,10, net 40,00 daire 411.568,00 TL'ye satılıyor. %10 (41.156,80) peşinatla aylık 2.057,84 TL taksit ödeyerek ev sahibi olmak mümkün. Vade sayısını da 180 olarak duyuran TOKİ söz konusu bu ve diğer konutları kuralı satış yöntemiyle sahiplerine teslim edecek. İşte Çorum, Karaman konut satışı ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! TOKİ’den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

TOKİ HAZİRAN - TEMMUZ KONUT SATIŞLARI

Proje adı :ÇORUM 2. BÖLGE 680 ADET KONUT

İl - ilçe :ÇORUM - MERKEZ

Satış grubu :Alt Gelir

Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! TOKİ’den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

Satışa sunulan :19

Satış türü :Kuralı Satış

Başvuru dönemi :03.07.2023 - 07.07.2023

Kura/Açık Artırma Tarihi :13.07.2023

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Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! TOKİ’den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

Proje adı :KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIRBAĞI MAHALLESİ 364 ADET KONUT

İl - ilçe :KARAMAN - MERKEZ

Satış grubu :Alt Gelir

Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular başlıyor! TOKİ’den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

Satışa sunulan :17

Satış türü :Kuralı Satış

Başvuru dönemi :17.07.2023 - 21.07.2023

Kura/Açık Artırma Tarihi :28.07.2023

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