Başvurular başlıyor! TOKİ'den 41 bin TL verene brüt 65,10 1+1 daire! 2 bin TL taksit + 180 ay vade + %10 peşinat...

TOKİ'nin konut satışları devam ediyor. Haziran - Temmuz ayı içerisindeki ilanlar yayımlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2 ilde 1+1, 2+1, 3+1 odalı dairelerin satışları yapılacak. Brüt 65,10, net 40,00 daire 411.568,00 TL'ye satılıyor. %10 (41.156,80) peşinatla aylık 2.057,84 TL taksit ödeyerek ev sahibi olmak mümkün. Vade sayısını da 180 olarak duyuran TOKİ söz konusu bu ve diğer konutları kuralı satış yöntemiyle sahiplerine teslim edecek. İşte Çorum, Karaman konut satışı ilanları...