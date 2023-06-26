Bayram şekeri, çikolatası, çeyiz ürünlerinde fiyatlar düştü! ŞOK’ta bu hafta Akel indirimde! ŞOK 25 Haziran - 2 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ! Aktüel kataloğu...

ŞOK indirim günleri başladı. Bu haftadan itibaren hem bayram alışverişi yapmak isteyenler hem de çeyiz ürünleri araştıranlar ŞOK'ta kampanyadan yararlanabilir. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var? Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata 47,90, Patiswiss Draje 49,90, Taşkale Antep Fıstıklı Bademli Fındıklı Lokum 44,90, Torku Mevlana Şekeri 29,90 TL'ye satılıyor. Çeyizlik ürünlerde de AKEL AF280 Termostatlı Saatli 32 L Midi Fırın 859 TL, Akel AB680 Tost Makinesi 779 TL'ye raflardaki yerini aldı. İşte ŞOK 25 Haziran - 2 Temmuz 2023 aktüel ürünleri...