Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca... 11.400 TL maaş bağlanıyor!
Son dönemde yapılan asgari ücret zammının ardından, gençlere de sevindirici bir haber geldi. Staj ücretleri, gerçekleşen %34'lük zamla birlikte değişti ve kamuda staj yapan gençler artık asgari ücretin tamamını alacaklar. Ayrıca, gençlere yaz döneminde staj yapma fırsatı sunmak için kurumlara da destek sağlanacak. Bu gelişmelerle birlikte, 11.400 TL maaş alabilmek için gerekenler netlik kazandı.
26.06.2023 09:18 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:18
Gençlere müjdeli haber verildi. Yaz döneminde staj yapmak isteyenlere aylık maaş bağlanıyor. İşte zamlı stajyer maaşı ve tüm merak edilenler...
Nisan 2023 itibariyle erişime açılan ve tüm süreçleri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yürütülmekte olan Ulusal Staj Programı kapsamında, stajını tamamlayan öğrencilerin ücret ödemeleri için ihtiyaç duyulacak ödenek; stajyer sayısı, her bir stajyerin staj gün sayısı ve ödenen ücret belirtilerek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı'ndan talep edilecek.