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Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca... 11.400 TL maaş bağlanıyor!

Son dönemde yapılan asgari ücret zammının ardından, gençlere de sevindirici bir haber geldi. Staj ücretleri, gerçekleşen %34'lük zamla birlikte değişti ve kamuda staj yapan gençler artık asgari ücretin tamamını alacaklar. Ayrıca, gençlere yaz döneminde staj yapma fırsatı sunmak için kurumlara da destek sağlanacak. Bu gelişmelerle birlikte, 11.400 TL maaş alabilmek için gerekenler netlik kazandı.

takvim.com.tr
26.06.2023 09:18 - Son Güncelleme: 26.06.2023 09:18
Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca... 11.400 TL maaş bağlanıyor!

Gençlere müjdeli haber verildi. Yaz döneminde staj yapmak isteyenlere aylık maaş bağlanıyor. İşte zamlı stajyer maaşı ve tüm merak edilenler...

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Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca... 11.400 TL maaş bağlanıyor!

Nisan 2023 itibariyle erişime açılan ve tüm süreçleri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yürütülmekte olan Ulusal Staj Programı kapsamında, stajını tamamlayan öğrencilerin ücret ödemeleri için ihtiyaç duyulacak ödenek; stajyer sayısı, her bir stajyerin staj gün sayısı ve ödenen ücret belirtilerek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı'ndan talep edilecek.

Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca... 11.400 TL maaş bağlanıyor!

Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.

Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca... 11.400 TL maaş bağlanıyor!

Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok.

Gençlere kapılar açıldı! 18-25 aş arasında yaz dönemi boyunca... 11.400 TL maaş bağlanıyor!

Ancak bundan az maaş verilemiyor. 20 ve üzerinde personel çalıştıran net asgari ücretin yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor.

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