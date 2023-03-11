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Haberler Ekonomi 25 yıl evlilik şartı yok! EYT'siz + 6 yıl + 2160 günlük primle... Annelere erken emeklilik müjdesi! SGK'ya başvuran her ay parasını TC'si ile çekiyor!

25 yıl evlilik şartı yok! EYT'siz + 6 yıl + 2160 günlük primle... Annelere erken emeklilik müjdesi! SGK'ya başvuran her ay parasını TC'si ile çekiyor!

EYT çıkmayanlar üzülmesin! Sadece annelere özel 6 yı erken emeklilik mümkün! Detaylar haberimizin devamında... Peki şartları neler? 6 yıl erken emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte annelerin erken emeklilik formülleri.

11.03.2023 09:14 - Son Güncelleme: 11.03.2023 09:14
25 yıl evlilik şartı yok! EYT’siz + 6 yıl + 2160 günlük primle... Annelere erken emeklilik müjdesi! SGK’ya başvuran her ay parasını TC’si ile çekiyor!

Annelere 6 yıl erken emeklilik müjdesi geldi. EYT'yi beklemeden erkenden emekli olabilecekler. İşçi, memur, esnaf statüsündeki kadınlar, doğumdan sonra çocuk 2 yaşını dolduruncaya kadar boşta geçen süreleri için borçlanma yapabiliyor. Borçlanma hakkı, 3 çocuğa kadar kullanılabiliyor. Üç çocuğu bulunan anne, boşta geçen sürelerinin toplam 6 yıla kadar olan kısmı için doğum borçlanması yapabiliyor. Halen bilmeyenlere duyuru yapıldı. Erken emeklilik için kadınlara fırsat doğdu. Peki şartları neler? 6 yıl erken emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte annelerin erken emeklilik formülleri...

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25 yıl evlilik şartı yok! EYT’siz + 6 yıl + 2160 günlük primle... Annelere erken emeklilik müjdesi! SGK’ya başvuran her ay parasını TC’si ile çekiyor!

KADIN ÇALIŞANLARA 6 YIL AVANTAJI!

Doğum yapan kadınlar genellikle çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Bu durumda emeklilikleri de gecikiyor, prim gün sayıları da azalıyor.

25 yıl evlilik şartı yok! EYT’siz + 6 yıl + 2160 günlük primle... Annelere erken emeklilik müjdesi! SGK’ya başvuran her ay parasını TC’si ile çekiyor!

Bu soruna çözüm için yasalarımız ile kadınlara doğum borçlanması hakkı sunuluyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor.

25 yıl evlilik şartı yok! EYT’siz + 6 yıl + 2160 günlük primle... Annelere erken emeklilik müjdesi! SGK’ya başvuran her ay parasını TC’si ile çekiyor!

Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise yaş da erkene çekiliyor. İşte annelerin erken emeklilik formülleri:

25 yıl evlilik şartı yok! EYT’siz + 6 yıl + 2160 günlük primle... Annelere erken emeklilik müjdesi! SGK’ya başvuran her ay parasını TC’si ile çekiyor!

1. KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR?

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanların da doğum borçlanması imkanı var. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor.

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