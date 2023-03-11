25 yıl evlilik şartı yok! EYT’siz + 6 yıl + 2160 günlük primle... Annelere erken emeklilik müjdesi! SGK’ya başvuran her ay parasını TC’si ile çekiyor!

Annelere 6 yıl erken emeklilik müjdesi geldi. EYT'yi beklemeden erkenden emekli olabilecekler. İşçi, memur, esnaf statüsündeki kadınlar, doğumdan sonra çocuk 2 yaşını dolduruncaya kadar boşta geçen süreleri için borçlanma yapabiliyor. Borçlanma hakkı, 3 çocuğa kadar kullanılabiliyor. Üç çocuğu bulunan anne, boşta geçen sürelerinin toplam 6 yıla kadar olan kısmı için doğum borçlanması yapabiliyor. Halen bilmeyenlere duyuru yapıldı. Erken emeklilik için kadınlara fırsat doğdu. Peki şartları neler? 6 yıl erken emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte annelerin erken emeklilik formülleri...